Découvrez comment cuisiner la banane plantain avec nos méthodes simples et nos meilleurs conseils. Essayez-la grillée, frite ou cuite au four avec beaucoup d’épices et de saveurs percutantes.

Les plantains ressemblent à de grosses bananes et peuvent être verts, jaunes ou presque noirs. Ils sont généralement consommés comme un glucide comme une pomme de terre plutôt que comme un fruit, et c’est ainsi qu’il faut penser à eux pour les cuisiner avec succès.

Ils sont souvent frits en morceaux ou en chips plus minces et servis comme plat d’accompagnement dans les Caraïbes. Les plantains sont également un hydrate de carbone de base en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans les îles du Pacifique et en Amérique centrale et du Sud.

Comment utiliser la banane plantain

Les plantains verts non mûrs seront durs, avec un intérieur astringent et terreux. À ce stade, ils ressemblent plus à un légume et n’ont aucune trace de douceur.

Lorsque les bananes plantains sont vertes, elles sont très riches en féculents et sont idéales pour être tranchées et frire pour faire des chips ou des tostones – des tranches de plantain frites qui sont écrasées à plat et frites à nouveau.

La banane plantain verte peut également être bouillie et écrasée pour être utilisée comme base féculente, ou coupée en ragoûts comme vous le feriez pour une pomme de terre. Elles peuvent être très difficiles à peler lorsqu’elles sont vertes et la sève tache tout ce qu’elle touche, alors tenez-en compte lorsque vous les préparez.

Au prochain stade de maturité, les plantains commenceront à jaunir, devenant de plus en plus sucrés. Finalement, ils deviendront noirs lorsqu’ils seront complètement mûrs et mous. La banane plantain mûre peut également être frite (la chair caramélise à maturité, contrairement aux chips de la banane plantain verte), grillée en lamelles ou cuite dans sa peau comme une pomme de terre. La banane plantain mûre frite sera croustillante et dorée à l’extérieur et aura un intérieur doux et moelleux qui ressemble presque à de la crème pâtissière. Le plantain cuit au four peut être mangé comme un plat salé garni de salsa et de crème aigre, ou sucré avec du caramel ou de la cassonade et de la crème glacée.

Comment préparer la banane plantain

Les bananes plantains vertes ne peuvent pas être pelées comme les bananes – la peau est susceptible de se détacher et de laisser toute la moelle non comestible sur la chair. Cette chair ne cuit pas, il faut donc la retirer. La façon la plus simple de préparer un plantain vert est de le couper en morceaux, puis de couper la peau et la chair avec un couteau.

Travaillez sur une planche lavable et assurez-vous de ne pas vous mettre de sève sur vous-même.

Faites cuire le plantain rapidement une fois que vous l’avez préparé, car il commencera à s’oxyder. Les bananes plantains jaunes peuvent généralement être pelées comme une banane. Quelle que soit la couleur du plantain que vous utilisez, coupez les deux extrémités, car la chair est généralement dure.

Comment cuisiner la banane plantain

Plantain frit

Pour 2 personnes

Ingrédients

1 plantain mûr (à peau jaune)

2 cuillères à soupe d’huile ou d’huile de noix de coco

Méthode

Coupez chaque extrémité de la banane plantain et retirez la peau. Coupez en tranches de ½ cm en diagonale pour avoir une plus grande surface. Faites chauffer l’huile dans une poêle jusqu’à ce qu’elle soit chaude. Faites frire la banane plantain de chaque côté pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’elle commence à caraméliser, en vous assurant qu’elle ne brûle pas.

Plantain au four

Pour 2 personnes

Ingrédients

2 plantains très mûrs (avec peau noire)

2 cuillères à soupe de beurre

pincée de flocons de piment

1 citron vert, coupé en deux

Méthode

Chauffez le four à 200C/180C Chaleur tournante/gaz 6. Coupez les extrémités des bananes plantains et faites une fente sur la longueur de chacune. Placez les bananes plantain sur une plaque à pâtisserie, côté coupé vers le haut. Et cuisez les au four pendant 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Ouvrez un peu les plantains et versez la moitié du beurre dans chacun avec un peu d’assaisonnement et les flocons de piment. Enfournez à nouveau 10 min, pressez sur le citron vert et servez.

Ceci est pour la base mais vous trouverez de nombreuses recettes sur Internet pour vous offrir encore plus de saveurs. Et si vous aimez les plats africains, découvrez le thiebou dieun, un incontournable…