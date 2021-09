7 actrices afro latino ultra sexy

Entre discriminations raciales et préjugés sexistes, le parcours des actrices d’ascendance afro latino est loin d’être de tous repos. Portrait de quelques actrices afro latino qui brillent autant par leurs talents artistiques que par leur beauté exceptionnelle.

Jennifer Lopez

Actrice emblématique du cinéma américain, Jennifer Lopez est née le 24 juillet 1969 à New York. La très emblématique actrice américaine est à la fois actrice, danseuse, chanteuse, et productrice de musique. À 51 ans et avec une carrière longue de 36 années, Jennifer Lopez s’est érigée en véritable sex-symbol ayant défié les barrières raciales qui ont longtemps prévalues dans le cinéma américain. Elle est aujourd’hui considérée comme l’actrice d’origine latino la plus influente de tous les temps que les USA aient connu.

Zendaya Coleman

Née le 1er septembre 1996 à Oakland en Californie, la très sexy star de Spiderman et de The Greatest Showman a commencé sa carrière dès le plus jeune âge en tant que mannequin et danseuse. Son rôle de The Greatest Showman sera sans doute l’élément principal qui marquera l’ascension de la carrière de cette belle et talentueuse actrice afro-américaine.

Zoe Saldana

Cette talentueuse actrice n’est plus à présenter tant elle brille aussi bien sur scène par ses performances qu’en dehors de par sa beauté. L’actrice, réalisatrice et productrice américano-dominicaine est notamment connue pour son rôle dans les films Avatar, Colombiana et Les Gardiens de la Galaxy.

Lee Rodriguez

Lee Rodriguez est une actrice afro latino née d’un père mexicain et d’une mère afro-américaine. Cette jeune beauté afro latino apparait notamment dans la série Netflix américaine « Never Have I Ever ».

Sierra Capri

La jeune et talentueuse Sierra Capri est sans aucun doute ce qu’on pourrait appeler une véritable beauté afro-américaine. Cette jeune actrice de 22 ans apparait dans la série américaine Netflix originale « On My Block ». Elle y joue le rôle de Monse Finnie.

Bien qu’elle s’identifie essentiellement comme une femme noire, la sexy Sierra Capri est issue d’un magnifique métissage afro latino avec des ascendances afro-américaines et dominicaines.

Madison Reyes

Un savant mélange de talent, de beauté et de jeunesse … Voilà comment peut être décrit la très jeune actrice et chanteuse afro-américaine Madison Reyes. Âgée seulement de 17 ans, elle est connue pour avoir incarné le personnage principal de la série musicale Netflix « Julie and the Phantoms ». Il lui fera d’ailleurs remporter un MTV Award et une nomination pour un Daytime Emmy Award. Avec de nombreux titres à son actif, la carrière de la jeune Madison s’annonce déjà très prometteuse. Et on ne peut qu’avoir hâte de voir ses prochaines prestations.

Yaya Dacosta

Avant d’embrasser le cinéma, Yaya Dacosta a d’abord commencé dans le mannequinat. Elle apparaitra dans le monde de la téléréalité dans l’émission America’s Next Top Model présentée par Tyra Bank. La jeune afro-américaine s’intéressera après cela de plus en plus à l’univers de la télévision et du cinéma. Il apparaitra notamment dans plusieurs productions cinématographiques telles que « Dance with me » et « Tron : l’héritage ». Son interprétation du personnage de Whitney Houston dans le téléfilm biographique d’Angela Basset sur la célèbre actrice et chanteuse afro-américaine sera cependant ce qui la mettra le plus en lumière auprès du grand public.