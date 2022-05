Les meilleurs endroits à visiter au Venezuela en 2022

Des chutes Angel au mont Roraima, ce sont les meilleurs endroits à visiter au Venezuela ! Alors prenez votre sac à dos et votre billet d’avion et c’est parti !

Les problèmes économiques, la mauvaise réputation et l’incertitude politique du Venezuela n’ont pas aidé au développement du tourisme dans ce pays des Caraïbes en Amérique du Sud. La vérité est que, en tant que l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde, le gouvernement a concentré la plupart de ses efforts sur l’exploitation des gisements de pétrole, parfois au détriment d’autres activités économiques.

Cependant, la réalité pourrait être très différente. Le Venezuela est un joyau à découvrir, un territoire pratiquement inexploré avec des lieux d’une beauté incomparable. Des plages paradisiaques aux jungles impénétrables en passant par les routes vertigineuses à travers les hauts plateaux andins … Les possibilités pour les visiteurs sont presque infinies.

Les meilleurs endroits à visiter au Venezuela

Si vous avez envie d’une aventure dans l’un des plus beaux pays de la planète, ne manquez pas ces endroits incroyables à visiter au Venezuela.

1) Salto Angel

Angel Falls, à 979 mètres de haut, se targue d’être la plus haute cascade du monde. Situé dans la Gran Sabana vénézuélienne, c’est un lieu à caractère sacré pour les indigènes. C’est sans aucun doute la plus grande de toutes les attractions touristiques du Venezuela.

Pour vous y rendre, vous devrez remonter la rivière Carrao, en plein cœur du parc Canaima, jusqu’à atteindre la base des chutes. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1994, ce parc offre des centaines de cascades d’égale beauté, ainsi que des rivières sauvages et des lagons aux eaux rouges.

2) La forêt amazonienne

Mystique et légendaire, ce territoire dense et humide est la plus grande jungle du monde. Les visiteurs peuvent s’aventurer le long de ses rivières pour trouver des animaux sauvages, des plantes luxuriantes et des tribus qui ont à peine changé leurs traditions au cours des 500 dernières années.

La forêt amazonienne est l’une des meilleures choses à voir au Venezuela. Bien que l’exploitation forestière incontrôlée et la construction de barrages menacent sérieusement l’avenir de cet écosystème, il est toujours possible de visiter plusieurs réserves protégées et de profiter de l’une des sept nouvelles merveilles naturelles du monde. Certainement un site incroyable sur la liste des endroits à visiter au Venezuela.

3) Cayo Sombrero

Parce que les côtes du Venezuela sont complètement baignées par la mer des Caraïbes, il n’est pas surprenant qu’il y ait beaucoup d’îles et de plages incroyables à visiter.

Quand vous pensez à une destination paradisiaque, vous vous imaginez probablement allongé à l’ombre d’un palmier sur une plage de sable blanc aux eaux turquoises, non ? C’est la description exacte de Cayo Sombrero, une petite île située à quelques kilomètres au large de Chichiriviche, dans le parc national de Morrocoi.

Profitez du calme de cet endroit sans infrastructure, sans maisons, restaurants ou hôtels. Vous pouvez facilement organiser un bateau pour vous y rendre et convenir d’une heure pour qu’ils puissent venir vous chercher.

4) Mont Roraima

Le mont Roraima, appelé Tepuy Roraima par la population indigène, est une majestueuse montagne en forme de table située juste à la triple frontière du Venezuela, du Brésil et de la Guyane.

La randonnée prendra au moins cinq jours. Vous devrez traverser des rivières sauvages et parcourir des sentiers escarpés avant de profiter d’une vue imprenable depuis le sommet.

Une fois au sommet, les formations rocheuses extravagantes vous donneront certainement l’impression d’être sur une autre planète. Il est facile de comprendre pourquoi cette monture a inspiré Sir Arthur Conan Doyle pour écrire son célèbre roman « Le monde perdu ».

Pour tous les randonneurs passionnés, le mont Roraima est l’une des attractions du Venezuela à ne pas manquer !

5) Le delta de l’Orénoque

Le magnifique fleuve Orénoque est l’un des plus importants d’Amérique du Sud et le troisième plus grand fleuve du monde après l’Amazone et le Congo. Il a fait l’objet d’études par des dizaines d’explorateurs depuis que Christophe Colomb a documenté son existence en 1498.

La région du delta, formée principalement par les matériaux emportés par la rivière et par les coulées de boue des volcans voisins, attire toutes sortes d’aventuriers à la recherche d’animaux sauvages, de flore et de faune.

Le delta est un point de départ important pour les expéditions dans la jungle, au cours desquelles vous pourrez voir des alligators, des anacondas et même des jaguars si vous êtes assez chanceux.

6) Los Llanos

Cette immense savane est à l’Amérique du Sud ce que le Serengeti est à l’Afrique : une extension sauvage où les animaux sont les vrais seigneurs. Vous pouvez faire un safari de plusieurs jours et observer des centaines d’oiseaux, de caïmans, de cerfs, de capybaras, de paresseux et plus encore.

Bien que l’activité de la région concerne principalement l’élevage de bétail et la production de pétrole, l’écotourisme se développe à Los Llanos et de plus en plus de visiteurs ont la chance de profiter de sa beauté naturelle.

Lorsque vous voyagez en Amérique du Sud, Los Llanos doit être inclus dans votre itinéraire – c’est l’une des meilleures choses à faire au Venezuela.

7) Mérida

Les attractions du Venezuela vont au-delà des jungles tropicales et des plages de rêve. La chaîne andine, l’épine dorsale montagneuse qui affecte si radicalement le climat du continent, crée également des paysages étonnants au pays de Simon Bolivar.

Merida est la ville la plus importante de la région andine vénézuélienne, et c’est un excellent point de départ pour visiter les villes coloniales voisines. Connue comme la capitale de l’aventure du pays, elle offre une grande variété d’activités pour toutes les préférences. Les accros à l’adrénaline trouveront des randonnées de premier ordre, du rafting, du parapente et de l’escalade.

8) Porto Colombie

Situé sur la côte du parc national Henri Pittier, ce petit village se caractérise par des montagnes escarpées, de vastes plages et des gens sympathiques.

Les plages ne ressemblent pas à celles de sable blanc et d’eau turquoise, mais elles ont tout de même un charme particulier. C’est une région avec de fortes vagues, des falaises qui dominent le paysage et des pêcheurs locaux qui vivent des eaux agitées.

9) Parc national Los Médanos de Coro

Les paysages et les écosystèmes du Venezuela sont si variés qu’il est possible de trouver un désert dans la région nord-ouest du pays. Situé dans l’état de Falcón, le parc national de Medanos de Coro est un écrin sec de grandes dunes qui sont le produit de l’érosion et des caprices des alizés incessants.

10) Parc national Parque Mochima

Quand on arrive au parc national de Mochima … On ressent immédiatement la magie d’un endroit où il semble que le temps ne s’est pas écoulé. Situé entre les États de Sucre et d’Anzoátegui dans la partie orientale du pays … Ce parc contient une longue côte de plages et d’îles aux eaux cristallines.

Les magnifiques couchers de soleil et la tranquillité de ses villages font de Mochima l’une des destinations les plus attractives de la côte caraïbe.

Conseils pour visiter le Venezuela

Maintenant que vous êtes inspiré pour faire vos valises et voyager dans ce pays d’Amérique du Sud … Voici nos meilleurs conseils de voyage pour visiter le Venezuela.

1) Apportez des dollars ou des euros

Le Venezuela a l’un des systèmes économiques les plus fous du monde. Bien que la population locale ne puisse pas acheter plus de quelques dollars par an … Elle a tout de même besoin de dollars ou d’euros pour voyager à l’extérieur du pays et effectuer certaines transactions. Par conséquent, le marché noir du dollar est une grosse affaire là-bas.

N’obtenez pas d’argent d’un guichet automatique. Vous obtiendriez le taux de change officiel, et cela vous ruinerait. Apportez des dollars ou des euros et changez-les au marché noir.

Quand je dis marché noir, n’imaginez pas des gars dans une ruelle, en train de s’occuper d’opium ou d’AK-47. Beaucoup de gens changent des dollars au Venezuela. Demandez dans votre auberge ou dans n’importe quelle bijouterie et votre argent sera changé en quelques minutes.

2) Restez en sécurité

Nous savons tous que la situation actuelle au Venezuela n’est pas la meilleure. Cependant, les lieux de cette liste peuvent être visités en toute sécurité si vous prenez les précautions normales. La campagne est encore relativement sûre.

Évitez de visiter les grandes villes comme Caracas, Valence, Maracaibo, etc. Si vous devez rester dans une ville, essayez de rendre ces visites aussi courtes que possible. Éloignez-vous des grandes concentrations, manifestations et autres manifestations publiques.

Ne faites pas confiance aux officiers militaires. Si votre bus est arrêté à un poste de contrôle militaire, cachez votre argent dans vos sous-vêtements. Ils pourraient vous demander si vous avez de l’argent avec vous.

Montrez-leur quelques bolivares et dites-leur que c’est tout ce que vous avez. Ne leur montrez pas vos dollars car vous pourriez en « perdre » certains.

3) Détendez-vous et profitez-en !

Malgré la mauvaise réputation, le Venezuela est un pays incroyable qui offre à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Les gens sont sympathiques et les paysages sont incroyables.

Faites preuve de bon sens et évitez les grandes villes, et tout devrait bien se passer !