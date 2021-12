5 traditions de Noël chiliennes uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde

La saison de Noël au Chili est une célébration importante. De ses traditions de Noël chiliennes spéciales, de ses plats uniques et de sa propre terminologie, ce pays magnifique est la destination idéale pour profiter du soleil radieux et célébrer la période la plus festive de l’année.

Découvrez cinq traditions de Noël chiliennes uniques que vous ne trouverez là-bas que pendant les vacances.

1. Bravo avec un délicieux « cola de mono » ou une queue de singe

Pendant le mois de décembre, alors que l’hémisphère nord se prépare pour Old Man Winter, l’hémisphère sud et le Chili, accueillent chaleureusement le début de leurs mois d’été remplis de soleil, de plages et d’aliments et de boissons de saison. Tout au long de la saison des fêtes, les Chiliens ont tendance à opter pour un punch de vacances emblématique et rafraîchissant, le « cola de mono » ou « colemono », également connu sous le nom de queue de singe, pour briser la chaleur.

Semblable au cocktail populaire White Russian, cette boisson savoureuse et rafraîchissante est composée de café, de lait, de cannelle, de sucre et d’aguardiente, un alcool chilien. Il existe d’innombrables versions différentes, mais cette concoction crémeuse est un incontournable sur tout menu de nourriture ou de boisson de Noël chilien pendant la saison des vacances. Bravo et ‘Feliz Pascua !’

Autre fait amusant : au Chili, « Pascua » peut signifier à la fois Noël et Pâques.

2. Rencontrez « Viejito Pascuero », également connu sous le nom de Père Noël ou Noël du vieil homme

Un Noël chilien ne serait pas complet sans la magie du « Viejito Pascuero », également connu sous le nom de Père Noël ou Old Man Christmas. Dans certaines régions du Chili, on le trouve vêtu d’une tenue rouge et blanche et livrant des cadeaux par les portes d’entrée ou les fenêtres (car les cheminées ne sont pas courantes au Chili) à des familles avec un traîneau tiré par des rennes. Dans d’autres régions, « Viejito Pascuero » est un éleveur local en présence d’un lama.

3. Célébrez la « Noche Buena » ou la bonne nuit

Au Chili, pendant les neuf jours précédant Noël, les catholiques observent la « neuvaine », qui signifie « neuf » en latin. C’est une période de prière et de préparation spirituelle menant à la veille de Noël. Après que les habitants assistent à la messe du réveillon de Noël avec des amis et des membres de la famille, c’est à ce moment-là que les grandes traditions de Noël chiliennes ont lieu. Les êtres chers se réuniront pour savourer un délicieux repas accompagné d’un délicieux vin chilien et à minuit, tout le monde ouvre des cadeaux. Les enfants joueront souvent avec des cadeaux et se rendront au lit, tandis que les adultes continueront les célébrations.

4. Offrez-vous de délicieux plats de Noël chiliens

Pendant les festivités du réveillon de Noël, les habitants attendent avec impatience un délicieux repas avec toutes les garnitures. Les barbecues chiliens sont également connus sous le nom de « asado ». Ils sont très populaires en tant qu’événement social clé dans la culture chilienne, en particulier pendant les vacances. D’un assortiment de viandes comprenant du poulet, de la dinde, du bœuf et du porc et des légumes à gogo, les saveurs de la saison vous feront revenir pour plus. La soupe au poulet appétissante, également connue sous le nom de «cazuela de ave», est très populaire.

Assurez-vous de garder de la place pour le dessert. Le « pan de pascua », également connu sous le nom de gâteau de Noël chilien emblématique, est un régal comme nul autre. Semblable à un panettone, ce gâteau semblable à une éponge est souvent fait avec du rhum et rempli de fruits secs ou de noix et est délicieux.

Le 25 Décembre, le jour de Noël, les habitants ont tendance à se détendre … Et prendre le temps d’aller sur la plage et surfer sur les vagues. Et plus tard, savourez tous les délicieux restes de la veille.

5. Observez des sapins et des décorations de Noël envoûtants

Une autre tradition de Noël chilienne populaire. Elle consiste à décorer les maisons des habitants avec des arbres de Noël et des lumières festives. À partir de novembre généralement, des couronnes, des lumières colorées, des guirlandes et des crèches emblématiques commencent à remplir les maisons des habitants et autour des centres commerciaux et des vitrines de magasins dans les villes et les villages.

Les arbres de Noël sont plus difficiles à trouver au Chili. Alors les habitants optent plutôt pour des arbres artificiels ou des sculptures à décorer dans leurs maisons. Dans le passé, la Plaza de Armas … La place centrale de la capitale chilienne, Santiago … Était décorée de centaines de poupées de chiffon différentes.

Connaissez-vous d’autres traditions de Noël chiliennes uniques ? Partagez vos pensées et commentaires ci-dessous …