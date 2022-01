L’histoire vraie et tragique de Whitney Houston (partie 1)

La pop star Whitney Houston a laissé des millions de fans le cœur brisé en 2012 après son décès à Beverly Hills, une nuit avant les Grammy Awards. Sa mort a été attribuée à une noyade, à une maladie cardiaque et à la consommation de drogues.

Sa disparition soudaine a laissé un vide pour de nombreux fans, qui ont eu du mal à accepter sa mort. Whitney était une chanteuse légendaire, connue pour sa belle voix et ses tubes à feuilles persistantes tels que « Saving All My Love For You », « How Will I Know ? » et « I will always love you ».

La vie de Whitney Houston était loin d’être facile et a été remplie de tragédies, y compris une longue lutte contre la dépendance et aux prises avec les inconvénients de la célébrité et d’être aux yeux du public. Elle a vécu d’immenses souffrances, des chagrins et des problèmes personnels et a également combattu des obstacles dans sa carrière. Voici un aperçu de la vie, des épreuves et des tribulations de l’une des plus grandes pop stars américaines de tous les temps.

Ses début de chanteuse à Newark quand elle était enfant

L’amour de Whitney Houston pour le chant a commencé quand elle était enfant. Après avoir reçu les encouragements de sa mère, elle a rejoint la chorale de l’église baptiste New Hope à Newark, dans le New Jersey. Sa mère, l’artiste lauréate d’un Grammy Cissy Houston, était responsable de la supervision du programme musical pendant longtemps. La cousine de Whitney, Dionne Warwick, faisait également partie de la chorale.

« Ma mère a été la première chanteuse avec laquelle j’ai eu des contacts », a déclaré Whitney à Rolling Stone dans une interview en 1993. « Elle chantait constamment pour nous à la maison, à l’église. Je la regardais et le sentiment… Ma mère toujours m’a dit : « Si tu ne le sens pas, alors ne plaisante pas, car c’est une perte de temps » ».

Lorsque Whitney est décédée en 2012, sa famille a décidé d’effectuer ses derniers rites à Newark dans la même église où elle a grandi en chantant, en hommage à ses racines. Les funérailles de Whitney étaient privées et réservées aux proches. « Ils la partagent depuis 30 ans avec la ville, avec l’État, avec le monde. C’est maintenant l’heure de leurs adieux », a déclaré Carolyn Whigham, une amie proche de la famille Houston, à l’Associated Press (via NPR ). « La famille remercie tous les fans, les amis et les médias, mais cette fois, c’est privé ».

Une célébrité précoce

Le premier album de Whitney Houston est sorti sur le marché en 1985, alors qu’elle avait 21 ans. Elle avait été repérée par Gerry Griffith d’Arista Records alors qu’elle se produisait dans une boîte de nuit de Manhattan avec Cissy. Avant de lancer sa carrière dans l’industrie musicale, Whitney avait déjà été mannequin. Elle a travaillé pour l’agence Click et finalement pour Wilhelmina.

Cependant, la chanteuse a révélé que la pression pour être célèbre était palpable depuis longtemps. « Les gens s’intéressaient à moi depuis que j’avais quinze ans, c’était un peu comme s’ils attendaient que je grandisse. Tout le monde a fait des offres », a-t-elle déclaré à Rolling Stone. Griffith a présenté Houston au cadre A&R Clive Davis, qui a finalement couvert une grande partie de sa carrière.

Dès que Whitney a décidé d’entrer dans l’industrie, elle s’est rendue compte qu’il y aurait peu de temps pour la réflexion. Elle a dû apprendre le métier rapidement. « Je n’ai pas eu le temps de grandir. Je n’ai pas eu le temps de faire la fête », a-t-elle déclaré dans une interview . « Je ne suis même pas sortie avec quelqu’un dans la vingtaine. Je n’étais pas cette jeune femme normale de 20 ans traversant ses phases. J’étais millionnaire à l’âge de 22 ans ».

Son traumatisme d’enfance

Un documentaire de 2018, Whitney, a révélé que Whitney Houston avait été maltraitée dans son enfance. Le film a été réalisé par Kevin Macdonald et a retracé l’ascension et la chute de la chanteuse. « Il y avait quelque chose de très perturbé chez elle, car elle n’était jamais à l’aise dans sa peau », a déclaré Macdonald, parlant à Vanity Fair à propos de Whitney. « Elle semblait un peu asexuée d’une manière étrange. C’était une belle femme, mais elle n’a jamais été particulièrement sexy. J’ai vu et tourné avec des personnes qui ont subi [des maltraitances infantiles], et il y avait juste quelque chose dans son attitude qui me rappelait ce genre de comportement. Un manque de « confort » dans son physique qui se sentait, peut-être que c’était ce que c’était ».

Alors que le cinéaste avait une idée, il n’était pas sûr du traumatisme que Whitney aurait pu subir dans son enfance jusqu’à ce qu’il tourne le documentaire et l’ancienne assistante de la chanteurse Mary Jones, lui a dit que Whitney avait subi des abus en tant que un enfant. L’expérience l’a changée irrévocablement.

1ère expérience des drogues avec son frère

Le frère de Whitney, Michael Houston, a déclaré à Oprah Winfrey dans une interview en 2013 qu’elle avait été influencée par lui lorsqu’elle avait essayé des drogues. Cependant, il ne se rendait pas compte que les choses deviendraient si incontrôlables. « Je me sens responsable jusqu’à présent », a-t-il déclaré (via le LA Times ). « Nous étions toujours, vous savez, ensemble la plupart du temps, et elle me suivait – je lui ai appris à conduire. Nous avons joué ensemble – tout ce que vous faites ensemble en grandissant – et puis quand vous vous droguez , vous faites ça ensemble aussi, et c’est devenu incontrôlable ».

Quand Oprah a demandé à Michael s’il était celui qui l’avait laissée expérimenter la drogue pour la première fois, il a expliqué qu’à l’époque, dans le monde du divertissement, la drogue était partout. Il a également dit qu’il ne savait pas et qu’il ignorait à quel point cela pouvait dégénérer. « Donc, la première fois qu’elle l’a fait, c’était toi, donc c’est le démon avec lequel tu vis », a déclaré Winfrey à Michael. « Chaque jour », a répondu Houston. « Chaque jour. C’est quelque chose avec lequel je dois vivre pour le reste de ma vie ».

Sa longue et difficile bataille contre la dépendance

En 2002, Whitney a longuement parlé à Diane Sawyer de la lutte contre la dépendance à l’alcool et aux médicaments sur ordonnance, ainsi qu’à des substances telles que la cocaïne et la marijuana. « J’ai beaucoup fait la fête. Croyez-moi : j’ai fait la fête » a-t-elle déclaré. « Vous arrivez à un point où vous savez que la fête est finie ».

Elle a dit qu’elle guérissait et que la dépendance faisait partie de son passé. « Je ne suis plus aussi excitée à ce sujet. … C’était nouveau, j’ai fait la fête, et c’est fait », a-t-elle ajouté. On a demandé à Houston si elle toucherait à nouveau à la drogue, ce à quoi elle a répondu qu’elle ne pouvait pas le dire mais qu’elle ne voulait pas se blesser. « Je suis une personne qui a la vie et qui veut vivre », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter qu’elle priait pour pouvoir éviter complètement la drogue. « Je ne faiblirai pas », a-t-elle souligné.

Cependant, la bataille contre la dépendance a été longue et difficile pour Whitney, remplie de controverses publiques. En 2011, elle est retournée en cure de désintoxication pour récupérer. Son porte-parole à l’époque, Kristen Foster, a déclaré à ABC News que Whitney avait choisi de franchir le pas par elle-même. « Je peux confirmer que Whitney Houston est actuellement dans un programme de réadaptation ambulatoire pour un traitement contre la drogue et l’alcool », a déclaré Foster. « Whitney s’est volontairement inscrite au programme pour soutenir son processus de rétablissement de longue date ».

Ses confidentes ont toutes essayé de contrôler sa carrière

Le documentaire Whitney a mis en lumière de nombreux aspects de la vie de Whitney Houston. Par exemple, à un moment donné dans les années 1990, l’amie proche et ancienne directrice créative de Whitney, Robyn Crawford, son père John Houston et son ex-mari Bobby Brown ont tous essayé de prendre le contrôle de sa carrière et de la convaincre de leur prêter attention, selon Rolling Pierre . Les choses se sont gâtées et Crawford a demandé à Whitney de choisir entre elle et Brown. Whitney est allée avec ce dernier. On pense que John et Bobby ne cherchaient pas vraiment Houston et avaient leurs propres motifs pour essayer de la convaincre de leur faire confiance.

De plus, John a commencé à retirer de l’argent des fonds de Whitney à son insu, la mettant dans une situation financière difficile. Elle aidait déjà sa famille à ce stade, et le vol était une pilule difficile à avaler. La chanteuse était tellement à court d’argent qu’elle n’avait pas les fonds pour terminer une cure de désintoxication.

Sa relation toxique avec Bobby Brown

La relation de Whitney Houston avec Bobby Brown était pour le moins tumultueuse. On pense qu’elle a décidé de s’attacher à Brown pour échapper à la pression incessante et aux spéculations sur sa relation homosexuelle avec Robyn Crawford (qui serait en vrai le véritable amour de sa vie).

L’amie et coiffeuse de Whitney Houston, Ellin LaVar, a déclaré à People qu’elle en avait assez des rumeurs.

« Une partie de moi avait l’impression qu’elle s’était mariée pour plaire aux gens », a déclaré LaVar. « Juste pour quitter le marché pour que les gens arrêtent de la questionner ».

Cependant, le couple a eu un mariage difficile dès le début. D’une part, ils ont aggravé les dépendances de l’autre. « Le problème avec Whitney et Bobby était qu’ils exacerbaient la dépendance de l’autre », a expliqué LaVar.

« Elle a pris plus de cocaïne, il a bu plus. Mais quand ils se sont réunis, ils ont tous les deux commencé à prendre plus de cocaïne et à boire. Cela s’est simplement manifesté de très mauvaise manière ».

De plus, Brown était jaloux du succès et de la renommée de sa femme. Quand Oprah Winfrey a interrogé W.Houston à ce sujet, la chanteuse a admis que son ex-mari était en effet jaloux. Elle a également révélé qu’elle essayait de détourner l’attention d’elle-même et demanderait aux gens de l’appeler Mme Brown. Whitney a dit à Oprah : « Il n’a jamais aimé le fait que les gens disent : ‘Tu es jaloux d’elle. Tu es juste jaloux de sa célébrité, de sa fortune et de ce qu’elle a et tout’. Et il devenait vraiment énervé. Mais ce n’est pas anormal qu’un homme ressente ça. Ou qu’il sente qu’il lui manque ».

Dans la suite de sa vie tragique découvrez sa relation avec sa fille, avec Robyn Crawford, sa crise d’identité, … Une autre histoire tragique à découvrir est celle aussi de Mary J.Blige.