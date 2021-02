USA – Ce que signifie être afro-latino

“ Nous sommes diversifiés de toutes les manières possibles ‘’. La communauté noire aux États-Unis est incroyablement diversifiée. Amara La Negra, chanteuse, star de télé-réalité et rappeuse, est connue pour embrasser son côté afro-latino.

Mais malgré tout son succès, il y a une bataille qu’elle a toujours eu à mener : défendre son côté afro-latino.

« J’ai toujours le sentiment qu’il y a beaucoup d’Afro-Américains qui ne savent même pas qu’il y a d’autres régions du monde où il y a des gens comme nous et ne parlent pas anglais», a-t-elle déclaré à ABC News. «Nous ne sommes pas tous afro-américains. Nous sommes diversifiés de toutes les manières que vous pouvez imaginer. »

Dans une société qui s’accroche à la catégorisation des gens, Amara La Negra dit qu’elle doit toujours s’expliquer.

Née Diana Danelys De Los Santos de parents dominicains, Amara La Negra se retrouve parfois interrogée par des Afro-Américains sur la noirceur de Ber, comme dans l’émission de radio “The Breakfast Club ».

« Simplifiez-moi, quelle est exactement la lutte que vous affrontez ? » Charlamagne Tha God, l’une des animatrices de l’émission, lui a demandé. « Vous êtes sûr que ce n’est pas dans votre esprit ? »

Elle a également été confrontée à des questions d’autres Latinos, dont certains de son État d’origine, la Floride. Qui, selon elle, se sont demandés pourquoi elle participerait à une marche Black Lives Matter à Miami.

« Ils disaient : ‘Pourquoi protestez-vous là-bas ? Vous n’êtes pas noir. Vous devez choisir. Êtes-vous Latina ? Dominicaine ? Es tu Noire ? Vous devez en quelque sorte choisir », a déclaré Amara La Negra à ABC News. « Ils disaient beaucoup de choses négatives à mon égard. Je suppose qu’il y en avait une partie qui ne comprenait pas à quel point c’était important. … C’est une affaire d’humanité ».

Un fait divers qui fait scandale dans le monde

À la suite de la mort de George Floyd et d’un regain d’indignation face aux inégalités raciales en Amérique, les projecteurs illuminent de plus en plus la diversité de la Blackness aux États-Unis.

Dans le sud rural, elle met un point d’honneur à éduquer ses élèves sur la culture afro-latino.

« J’ai besoin d’être fidèle à moi-même. … Je sais qui je suis en tant que professeure d’espagnol et enseignante à la culture », a déclaré Whyte à ABC News. « Nous sommes ceux qui enseignent la culture. Nous sommes également ceux qui évoquent ces conversations inconfortables sur la race et l’histoire, parce que nous faisons l’histoire. C’est comme si nous évoquions ces conversations inconfortables sur la race, le colorisme ».

Pedro Noguera, doyen de la Rossier School of Education de l’Université de Californie du Sud, se concentre sur la race et la politique et estime que le traitement historiquement mauvais des États-Unis envers les Afro-Américains a créé un fossé massif parmi les immigrants latinos – même ceux qui sont noirs.

« Lorsque de nombreux Latino-Américains viennent dans ce pays, on a tendance à essayer de se distancer des Noirs américains. Et c’est vrai même parmi les gens qui, phénotypiquement d’Amérique latine, sont noirs », a déclaré Noguera. « Vous pensez au baseball américain, quelqu’un comme Big Poppy, le grand cogneur des Red Sox [de Boston], qui est clairement noir, à la peau très foncée, ne s’identifie pas comme noir. [Il] s’identifie comme dominicain, comme si cela était distinct du fait d’être noir ».

Ajoutant aux complexités aux États-Unis, la communauté latino comprend des familles de nombreux pays différents.

« Tant de Latinos s’identifient davantage à la nationalité. Ils diront, je viens du Salvador. Je viens du Panama », a déclaré Noguera. «Latino ne veut pas dire grand-chose. Cela n’a de sens que pour les Latino-américains de deuxième et troisième générations qui ont été en Amérique. Et qui comprennent le fonctionnement de la race en Amérique. Et ainsi ils revendiqueront une identité latino. Mais dans leur identité, il y a une diversité incroyable.

Aux États-Unis, la plupart des gens pensent strictement aux Afro-Américains quand ils entendent parler de quelqu’un qui est « Noir ». Mais selon le Slave Voyages Project, pendant la période coloniale, environ 15 fois plus d’esclaves ont été emmenés en Amérique latine qu’aux États-Unis.

Une étude Pew a révélé qu’un quart de tous les Latinos aux États-Unis s’identifiaient comme afro-latino, afro-caribéens ou d’origine africaine avec des racines en Amérique latine.

Alors que les manifestants envahissent les rues à travers le pays, il est devenu clair que ces manifestants sont un groupe diversifié – un indicateur de la façon dont le concept de race en Amérique évolue, dit Noguera.

« Ce n’est pas statique. C’est enraciné dans la politique, pas dans la biologie. Une fois que nous le voyons de cette façon, nous comprenons comment et pourquoi il est utilisé », a-t-il déclaré. « Il est utilisé pour rationaliser l’oppression. Il est utilisé pour diviser les gens. Et c’est ce que nous devons rejeter. Nous devons rejeter le racisme et la manière dont il est utilisé pour séparer les gens et justifier la discrimination. Une fois que nous le voyons de cette façon, nous pouvons alors célébrer notre identité, célébrer notre culture. Et ne pas le faire de manière à rabaisser les autres et à perpétuer la hiérarchie raciale.

Rejeter le racisme et célébrer sa beauté afro-latine est la raison pour laquelle Amara La Negra dit qu’elle continuera à s’exprimer. Elle se tourne souvent vers l’un de ses modèles en grandissant. La défunte icône cubaine et reine de la salsa, Celia Cruz.

« Je l’admirais au plus profond de moi», dit-elle, «parce qu’elle était la seule personne qui me ressemblait ». Une afro-latino qui s’assume.