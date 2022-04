Etre noir-e avec des racines latino-américaines n’est pas une nouvelle identité. Bien que beaucoup commencent tout juste à comprendre cela, le concept n’a pas été introduit dans les années 2020. Alors, qu’est-ce que cela signifie d’être afro-latino aux USA ?

En raison en grande partie de la traite transatlantique des esclaves, les noirs ont eu une forte présence en Amérique latine et dans les Caraïbes depuis le XVIe siècle. De la production végétale au canal de Panama, nos ancêtres ont construit les Amériques, s’étendant sur plus de 33 pays avec un mélange de langues et de dialectes.

Ce qu’on ne dit pas à un afro latino

Negra et morena étaient des termes cohérents de l’affection dans les famille, mais personne n’a jamais dit que nous étions noirs. « tu eres dominica y tu eres latina » (tu es dominicaine et tu es latina). Les camarades de classe Black American ou West Indian diraient que je suis « espagnol » (un familier de New York encore couramment utilisé pour décrire n’importe qui et tout le monde avec des racines dans les pays hispanophones), mais ils ne diront jamais que j’étais noire.

Être noir-e signifiait que vous étiez noir-e américain-e, ce qui signifie des générations profondes en Amérique, et toutes les familles ne le sont pas. En regardant en arrière, une telle partie de l’environnement qui a façonné nos générations était un rassemblement collectif des cultures noires. Riz et pois de Jamaica, Mangú de la Republic dominicaine, alcapurrias de Puerto Rico, Collard Greens du Sud, Soca de Trinidad, salsa de la Colombie. La nourriture, la musique, l’art et un je ne sais quoi que, comme un bug de foudre, vous ne pouvez pas tout à fait capturer mais vous savez la magie quand vous la voyez. On ne peut pas imaginer cela ailleurs que dans New York City.

Des opinions qui divisent

Nous sommes encore divisés. Beaucoup de gens croient que l’être latino signifie que vous êtes un mélange parfait d’ascendance autochtone, européenne et africaine … Le prototype de l’identité racialement ambiguë.

L’histoire, comme nous l’apprenons aujourd’hui, nous rappelle que les différences raciales au sein de la construction de latinidad existent à des niveaux similaires comme ils le font aux États-Unis. Merci en partie à des facteurs tels que la corruption politique, la guerre et le sous-développement, les conversations de la race dans la culture latino sont un défi continu, souvent rejeté et prétendu être faux.

Les industries médiatiques sont également un important contributeur. Des décennies d’effacement des vies latino-noires sur l’écran, la séduction des crèmes de blanchiment de la peau et les défrisants, et la propagande anti-noir ont un impact significatif sur la socialisation entre les races. Composé que sur les générations et vous avez une vaste population de personnes noires qui ne prétendent pas leur noirceur et une partie de la population qui n’est pas noir refusant de reconnaître les vérités sur la race dans nos communautés.

La popularité grandissante du terme afro-latino inaugure une ère qui habilite notre noirceur et rend hommage à la culture latino. Pour certains, il est fourni de sécurité et d’appartenance. Pour d’autres, cela a fait grimper la confusion et plus de division. Les barrières linguistiques des générations passées et l’instinct humain de « rester avec vos paires » pour survivre a coincé des tensions entre les noirs américains et les noirs à travers la diaspora depuis qu’Ellis Island a été fondée en tant que station d’immigration en 1892. La reconstruction d’une Fondation fracturée n’est pas une prouesse mais les marées changent lentement.

Les porte-voix

Pionnière du journalisme et écrivaine, jane Martinez est une voix instrumentale sur le sujet. En plus d’être une fière camarade Bronxite, elle est également le fondateur de « ne suis je pas latina ? « — site primé et destination des latinas millénaires. laissant sa marque parmi les éditeurs numériques comme Essence, Cheddar et Remezcla. Jane continue à défier la culture tout en centrant la vie noire.

La poète Melania Luisa Marte s’est engagée à faire participer afro-Latino /a/x au dictionnaire. Dans une interview de 2018, elle remarque : « le fait que LATINX ait été ajouté au dictionnaire avant et non en plus de l’afro-latino m’a semblé être un acte d’effacement et a réitéré ce message constant que les médias ont été en train de suivre pendant des siècles. Ce message étant que les Afro-LATINX sont presque invisibles et peut-être disparus ».

Des problèmes de longue date comme la brutalité policière, les écarts de rémunération et les fémicides … Parmi beaucoup d’autres … Aux États-Unis et en Amérique latine unissent des groupes marginalisés de Bushwick à 233e Street et de nombreux pâtés de maison entre les deux.

Les noirs à travers les océans donnaient naissance aux sons, aux arômes et aux arts qui font de cette ville le Trésor qu’elle est. Cette femme noire et dominicaine-américaine sera toujours reconnaissante aux Bronx, à New York, … Pour avoir infuser les traditions des voisins dans le tissu de notre vie.