Barbe frisée ou crépue : comment l’entretenir ?

Vous êtes encore à la mode des peaux lisses et des joues limite imberbes ? Mettez vous à la page, ce n’est plus la tendance. Par contre, une belle barbe frisée ou crépue oui ! Mais comment en avoir une belle et comment l’entretenir ? On vous dit tout.

Le poil a fait son grand retour depuis un moment. À tel point qu’il devient presque difficile de trouver un homme sans un peu de pilosité faciale. Et il faut bien avouer qu’on trouve de tous les styles : touffue, brossée, aventurière un brin négligée, taillée au poil près, … Bref, il y en a pour tous les goûts. La barbe est bien là, au grand plaisir des pogonophiles. Il faut dire qu’elle offre un certain style pour certains, quand ce n’est pas un signe de virilité pour d’autres.

Et on trouve de nombreux conseils pour l’entretenir. Mais pour la barbe frisée ou crépue, qu’en est-il ?

La barbe afro tendance, mais pas que !

Si vous lisez les dernières études au sujet de la barbe, vous découvrirez peut-être avec surprise que cette dernière est bonne pour la santé.Eh oui, votre touffe de poils faciale permet de capturer ne partie des poussières, polluants et du pollen avant qu’ils ne pénètrent dans le système respiratoire. Donc, la barbe réduit les crises d’asthme et les allergies, infections et maladies. Étonnant n’est-ce pas ?!

Et puis, elle a de nombreux atouts quelles que soient les saisons. Par exemple, vous apprécierez le fait que votre barbe frisée ou crépue (ou toute autre) vous tienne chaud en hiver. Ou encore que grâce à elle, votre peau reste hydratée et protégée des UV en été.

Autre bon point, quand on laisse pousser sa barbe frisée ou crépue, on évite de nombreux poils incarnés. Et donc les douloureux et disgracieux boutons qui font généralement suite. Et pourquoi cela ? Tout simplement grâce à la forme particulière du poil crépu ou frisé. En effet, cette dernière est aplatie et poussant en spirale et donc a tendance à se réimplanter dans la peau lors du rasage. Ce qui signifie donc que moins vous vous rasez, moins vous avez d’irritations, de boutons, de poils incarnés, de temps perdu. On dit perdu car selon certains calculs, un homme passerait dans sa vie en moyenne 3350 heures à se raser …

Ce qui peut aussi vous convaincre de laisser pousser votre barbe, c’est que … les femmes préfèrent les hommes poilus, dont les hommes à barbe. Elles les trouvent plus sexy. Cependant, pas question de vous laisser aller ! Voici donc quelques conseils pour un entretien de voter barbe frisée ou crépue au poil.

Étape 1 : l’observation

Pour savoir comment aborder votre système pileux qui se développe doucement mais sûrement sur votre visage, il faut l’observer. Comptez environ 4 à 6 semaines d’observation. Ainsi, vous pourrez déterminer la véritable densité de votre barbe, avec les zones plus fournies ou au contraire plus légères. Cela vous donnera une idée du style de barbe que vous désirez vraiment.

Étape 2 : les bons produits

Dit comme cela, ça peut paraitre bête et même faire sourire. Pourtant, choisir les bons produits pour entretenir votre barbe frisée ou crépue est primordial ! Par exemple, ne prenez pas votre shampooing pour la laver. Erreur fatale. Même topo avec celui de votre conjointe. Votre barbe crépue ou frisée demande des produits spécifiques. Les poils sont plus épais que les cheveux, la peau de votre visage en-dessous plus sensible et irritable que le cuir chevelu. Ne négligez pas ce point.

Étape 3 : un nettoyage sans irritations

Une belle barbe exige un lavage de fond 1 fois minimum par semaine. Vous pouvez même pousser jusqu’à 2 ou 3 fois suivant votre style de vie. Et puis il faut savoir qu’une barbe frisée ou crépue se salit beaucoup plus vite qu’une barbe à poils lisses. Donc, sauf si vous êtes fan de retrouver entre vos poils nourriture, impuretés, polluants, et autres, … À vous de voir.

Pour ce faire, vous devrez donc prendre shampooing spécialement formulé pour la barbe frisée ou crépue. Grâce à lui, vous vous assurez une hygiène impeccable. Vous préservez l’hydratation de votre peau. Et vous assouplissez votre poils pour éviter les irritations.

Étape 4 : pensez exfoliation !

Ne rigolez pas. Si si, je le vois. Vous pensez à votre femme quand elle fait ça. Sauf qu’elle a bien raison car grâce à l’exfoliation, vous limiterez les démangeaisons et les boutons. Ce petit rituel beauté permet de chasser les cellules mortes de votre peau. Résultat : un épiderme affiné et une sortie du poil facilitée ! Donc moins de démangeaisons. CQFD. Et puis petit bonus, cela facilite aussi le rasage des contours de votre barbe.

Donc faites plaisir à votre barbe frisée ou crépue avec un shampooing à barbe exfoliant, formulé sans détergents agressifs ni ingrédients chimiques irritants ou occlusifs à utiliser 1 à 2 fois par semaine. Les autres jours, lavez le visage à l’eau fraîche avec un nettoyant correspond à votre type de peau).

Étape 5 : un brossage quotidien

Une barbe frisée ou crépue nécessite quelques efforts quotidiens. Et vos poils faciaux ont besoin d’être hydratés chaque jour. Pourquoi ? Parce que les glandes sébacées du visage ne produisent pas assez de sébum pour subvenir aux besoins de la peau ET de la barbe.

Donc si vous voulez un résultat optimal, vous appliquerez religieusement un baume à barbe ou une huile à barbe naturelle qui maintiendra l’hydratation et conservera votre barbe hydratée et douce toute la journée. Si si.

Et puis le baume à barbe a aussi le bon avantage de vous permettre de sculpter et de coiffer votre barbe frisée ou crépue. Un peu de discipline dans votre petite forêt ne vous fera pas de mal. En plus, il restructure, évite les pointes fourchues et nourrit votre peau.

Étape 6 : le démêlage

Cette étape aussi doit se faire au quotidien, que ce soit avec vos doigts, un peigne, une brosse, … Vous étalerez bien partout le baume avec cette action. Attention aussi à peigner votre barbe frisée ou crépue quand elle est légèrement humide et non complètement mouillée.

Le choix de la brosse est aussi important. Privilégiez une brosse en poil de sanglier, les peignes aux dents lisses, sans arrêtes abrasives, antistatiques. Investissez dans une bonne paire de ciseaux !

Étape 7 : le style

Une fois que vous avez passé toutes les étapes ci-dessus, à vous la vie de barbu ! Et si vous soignez correctement votre barbe frisée ou crépue, elle vous le rendra bien. Vous pourrez la tailler et la sculpter comme bon vous semble. Pensez quand même à l’adapter à la forme de votre visage. Mais sinon, tous les styles sont permis : complète, barbiche travaillée autour de la bouche, barbe courte, dégradée sur les cotés, ou longue et épaisse, bouc ou en pointe façon Van Dyke .. et n’oubliez pas : la clé d’une barbe harmonieuse, c’est le suivi d’une routine rigoureuse…et un peu de patience.

Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour avoir une belle barbe frisée ou crépue bien entretenue qui rendra jaloux vos amis et qui fera briller les yeux de ces dames. Et si vous partez de rien, donnez vous au minimum 6 semaines mais la patience paiera.