5 recettes maison pour prendre soin de vos cheveux crépus

Les cheveux crépus peuvent être difficiles à apprivoiser, mais ce n’est pas impossible. Les frisottis sont causés par des cheveux secs qui manquent d’hydratation. Ironiquement, le temps humide et mouillé a tendance à aggraver les cheveux crépus.

C’est parce que les cheveux secs essaient d’absorber l’humidité de l’air, ce qui fait gonfler la cuticule ou la couche externe de chaque cheveu, au lieu de rester à plat. La cuticule comprend des écailles superposées, qui se séparent et montent dans l’air humide. Cela rend les cheveux crépus.

Tout ce qui dessèche les cheveux peut aggraver les frisottis. Cela inclut les shampooings alcalins et les produits, tels que les gels coiffants, qui contiennent de l’alcool. Les outils de coiffage qui utilisent la chaleur peuvent également dessécher les cheveux et faire éclater les frisottis.

Si vous souhaitez donner un aspect plus lisse à vos mèches, il existe des remèdes maison qui peuvent restaurer l’humidité pour aider à réduire les frisottis. L’avantage supplémentaire est qu’une hydratation accrue peut également aider à améliorer la santé de vos cheveux.

1. Vinaigre de cidre de pomme

Les cheveux sains ont un pH acide, qui varie entre 4,5 et 5,5. Lorsque l’équilibre du pH des cheveux se situe dans cette plage, les cuticules restent fermées et plates. Lorsque les cheveux deviennent trop alcalins, les cuticules peuvent s’ouvrir, donnant un aspect crépu.

Le vinaigre de cidre est un acide alpha-hydroxylé légèrement acide. Pour cette raison, des preuves anecdotiques indiquent que, lorsqu’il est appliqué localement, il peut être bénéfique pour dompter les cheveux crépus, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Le vinaigre de cidre peut également aider à éliminer les résidus de produit, ce qui peut rendre les cheveux plus brillants. En prime, le vinaigre de cidre de pomme a des propriétés antibactériennes et antifongiques. Cela peut aider à réduire les pellicules, mais aucune étude ne l’a encore confirmé.

Pour utiliser du vinaigre de cidre de pomme sur vos cheveux :

Mélangez 1/3 tasse de vinaigre de cidre de pomme biologique avec 1 litre d’eau tiède. Versez autant que nécessaire sur vos cheveux. Vous pouvez stocker le reste pour une utilisation ultérieure. Ou tout utiliser, en fonction de l’épaisseur et de la longueur de vos cheveux. Laissez le mélange sur vos cheveux pendant 1 à 3 minutes. Rincez à l’eau froide. Séchez à l’air libre. Utilisez une à deux fois par semaine.

Le vinaigre de cidre peut avoir une odeur forte, mais l’odeur devrait disparaître avec le rinçage.

2. L’huile de coco

L’huile de coco est riche en acide laurique. Lorsqu’elle est appliquée sur les cheveux, l’huile de noix de coco est facilement absorbée et à ajouter de l’humidité aux cheveux et réduire la perte de protéines. L’huile de coco est idéale pour la peau et les cheveux.

Utilisez une petite quantité d’huile de noix de coco comme traitement de prélavage ou de post-lavage pour augmenter l’humidité et réduire les frisottis.

Comment l’utiliser ?

Placez une petite quantité d’huile de noix de coco biologique dans vos paumes. Massez doucement vos cheveux et votre cuir chevelu. Laissez agir 15 minutes. Lavez vos cheveux avec du shampoing pour éliminer l’huile de noix de coco.

Vous pouvez également laisser une petite quantité d’huile de noix de coco dans vos cheveux après le shampooing, ou la laisser dans vos cheveux pendant la nuit en masque.

Si vous utilisez de l’huile de noix de coco comme traitement de nuit, utilisez une vieille taie d’oreiller ou une serviette douce sous votre tête pour éviter les taches d’huile.

3. L’huile d’argan

L’huile d’argan est riche en agents hydratants, tels que l’acide oléique et l’acide linoléique. Il contient également des antioxydants, tels que la vitamine E.

De nombreux utilisateurs d’huile d’argan pensent qu’elle a des bienfaits protecteurs pour les cheveux contre la chaleur, comme celle générée par les produits coiffants ou le soleil. Cependant, il n’y a aucune preuve scientifique pour étayer ces allégations.

Pour utiliser l’huile d’argan pour essayer de réduire les frisottis :

Appliquez quelques gouttes sur cheveux mouillés avant le coiffage. Assurez-vous de répartir uniformément l’huile dans vos cheveux, du cuir chevelu aux pointes. Vous pouvez utiliser un peigne ou une brosse pour aider à le disperser des racines aux pointes, ou le peigner dans vos cheveux avec vos doigts. Attention à n’utiliser qu’une petite quantité d’huile. Si vous en faites trop, vos cheveux peuvent paraître gras.

Vous pouvez également utiliser de l’huile d’argan sur cheveux secs entre les traitements de coiffage.

4. L’avocat

L’avocat n’est pas seulement une garniture de toast à la mode. Ce super fruit regorge d’ingrédients nourrissants, dont certains peuvent aider à renforcer vos cheveux, comme les vitamines A et E. Il est également riche en hydratation, ce qui peut aider à hydrater vos cheveux crépus et à dompter les frisottis.



Essayez de faire ce masque capillaire à l’avocat à la maison :

Écrasez un avocat mûr de taille moyenne. Mélangez avec 2 à 4 cuillères à soupe d’huile de noix de coco jusqu’à obtenir une consistance lisse et semblable à un masque. Il ne doit pas couler. Appliquez généreusement le masque sur votre cuir chevelu et vos cheveux. Couvrez vos cheveux avec un bonnet en plastique ou une serviette. Laissez le masque poser 20 à 30 minutes. Shampooing abondamment pour enlever le masque.

Utilisez ce masque capillaire une à deux fois par semaine.

5. L’oeuf

Les œufs sont riches en graisses saturées, en biotine et en vitamines. Il n’y a pas beaucoup de preuves qui relient les œufs à une réduction des frisottis dans les cheveux, mais certaines personnes pensent qu’un masque aux œufs peut rendre les cheveux plus sains, plus brillants et sans frisottis. N’utilisez pas ce traitement si vous êtes allergique aux œufs.

Pour faire un masque aux œufs pour les cheveux :

Fouettez deux œufs jusqu’à ce qu’ils soient mousseux. Appliquez le mélange d’œufs sur vos cheveux et votre cuir chevelu. Couvrez vos cheveux avec un bonnet en plastique. Laissez le masque pendant 15 minutes. Shampooingez soigneusement.

Vous pouvez varier ce traitement en combinant un œuf avec de l’huile de coco ou avec de l’huile d’argan. Utilisez de la même manière, une à deux fois par semaine.

Des produits qui peuvent aider

Les produits que vous choisissez peuvent faire ou défaire vos cheveux crépus. Recherchez toujours des produits de soins capillaires contenant des ingrédients bénéfiques et évitez ceux qui contiennent de l’alcool ou des nettoyants agressifs, tels que le laurylsulfate de sodium.

Vous trouverez ci-dessous quelques produits susceptibles de réduire les frisottis des cheveux.

Sérum capillaire

Le sérum capillaire enrobe les cheveux, leur apporte brillance et protection contre l’humidité. Le sérum capillaire ne guérit pas les dommages, mais il peut aider à protéger vos cheveux des éléments, en les aidant à conserver leur hydratation.

Revitalisant sans rinçage

Les revitalisants sans rinçage sont utilisés après le shampooing et sont appliqués de la même manière que vous utiliseriez n’importe quel revitalisant. La différence est qu’au lieu de rincer la condition, vous la laissez sur vos cheveux. Le revitalisant sans rinçage peut aider à ajouter de la douceur et de l’humidité aux cheveux, les gardant sans frisottis.

Masque capillaire

Les masques capillaires peuvent fournir des mégadoses d’ingrédients bénéfiques aux cheveux qui peuvent aider à les garder nourris, humides et sans frisottis. Recherchez-en un sans sulfate.

Conseils pour éviter les cheveux crépus

Prendre soin de ses cheveux, c’est prendre soin de soi. La meilleure façon d’y parvenir est de vous assurer d’avoir une alimentation saine et équilibrée. Une mauvaise nutrition peut conduire à des cheveux ternes ou même à une chute des cheveux.

Voici d’autres conseils pour améliorer la santé de vos cheveux et réduire les frisottis :

Ne pas trop shampouiner. Un lavage excessif des cheveux peut les dessécher, les rendre crépus et ingérables. Même les cheveux gras doivent pouvoir respirer entre les lavages.

Un lavage excessif des cheveux peut les dessécher, les rendre crépus et ingérables. Même les cheveux gras doivent pouvoir respirer entre les lavages. Baissez la température. La chaleur et les frisottis vont de pair. Lavez et rincez vos cheveux à l’eau froide ou tiède.

La chaleur et les frisottis vont de pair. Lavez et rincez vos cheveux à l’eau froide ou tiède. Cela vaut aussi pour le style. N’utilisez pas le réglage le plus élevé sur vos outils de style. Protégez toujours vos cheveux avec une crème anti-frisottis ou lissante avant le coiffage ou le brushing.

N’utilisez pas le réglage le plus élevé sur vos outils de style. Protégez toujours vos cheveux avec une crème anti-frisottis ou lissante avant le coiffage ou le brushing. Protégez vos cheveux de l’humidité. Vous ne pouvez pas rester à l’intérieur chaque fois qu’il pleut ou qu’il fait humide, mais vous pouvez protéger vos cheveux des éléments. Lorsque l’humidité est élevée, couvrir vos cheveux peut rendre plus difficile pour les cheveux d’absorber l’humidité de l’air. Portez un chapeau ou une écharpe. Les sérums sans rinçage peuvent également aider.

Vous ne pouvez pas rester à l’intérieur chaque fois qu’il pleut ou qu’il fait humide, mais vous pouvez protéger vos cheveux des éléments. Lorsque l’humidité est élevée, couvrir vos cheveux peut rendre plus difficile pour les cheveux d’absorber l’humidité de l’air. Portez un chapeau ou une écharpe. Les sérums sans rinçage peuvent également aider. Éliminez les frisottis sans éliminer l’exercice. Si vous avez les cheveux crépus, faire de l’exercice peut rapidement ruiner votre coiffe. Couvrez vos cheveux avec une casquette de baseball ou un bandana lorsque vous faites du sport, à l’intérieur comme à l’extérieur, et en nageant.

Si vous avez les cheveux crépus, faire de l’exercice peut rapidement ruiner votre coiffe. Couvrez vos cheveux avec une casquette de baseball ou un bandana lorsque vous faites du sport, à l’intérieur comme à l’extérieur, et en nageant. Faites du soin des cheveux une priorité. L’utilisation de masques hebdomadaires et de produits conçus pour réduire les frisottis peut aider à maintenir un look élégant, peu importe le temps ou l’activité.

Bonus

L’apparence des cheveux crépus provient des cheveux secs qui essaient d’absorber l’humidité de l’air. Vous pouvez réduire les frisottis en utilisant des traitements à domicile conçus à cet effet. Il existe également des produits du commerce qui peuvent vous aider.