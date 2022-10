Prendre soin et maquiller votre peau noire ou métissée

Les peaux noires et métissées sont plus fragiles que l’on pense. Il faut donc en prendre soin. De plus, elles nécessitent un maquillage spécifique. 0n vous dit tout ce que vous devez savoir pour votre peau noire ou métissée.

Peau noire ou métissée, quelles spécificités ?

Commençons par les bases. La peau est composée de 3 couches. 3 tissus différents qui se posent l’un sur l’autre. Par ordre : l’hypoderme, le derme et l’épiderme. Ces tissus ont un rôle primordial dans le bon fonctionnement du corps. En effet, on sait déjà que la peau fait notamment office de barrière protectrice contre les agressions venues de l’extérieur, comme les UV ou la pollution. À nous de la protéger pour lui donner un coup de pouce !

Apprenez alors que la peau noire, elle, est composée de 12 couches. Et oui, 12. Alors qu’une peau blanche n’en aura que 8. Cela donne une idée de la résistance et de l’aspect plus compact qu’une peau noire peut offrir.

C’est aussi sans surprise qu’on découvrira qu’une peau noire ou métissée a beaucoup plus de mélanine qu’une peau blanche. Vous savez, ce petit pigment qui donne la couleur de peau … Plus il y en a, plus la peau est foncée. Et cela a un sens puisque c’est un mécanisme naturel de défense pour lutter contre les effets néfastes des UV. Rappelons à la base que les peaux mates sont généralement plus exposées au soleil, à l’origine. Donc, les générations ont naturellement au fil du temps, développées plus de mélanine. Logique.

Cependant, même si la peau noire ou métissée est plus résistante au soleil, cela n’empêche pas qu’il faille la protéger et en prendre soin. Avec quelques conseils judicieux, votre peau sera lumineuse.

Comment illuminer votre peau noire ou métissée ?

1 – Pensez « hydratation »

On ne le répétera jamais assez, quelque soit le type de peau d’ailleurs, mais hydratez vous ! Une peau bien hydratée est une peau en pleine santé. Un épiderme foncé a besoin d’UVB pour garder un bon équilibre. C’est la raison pour laquelle ce type de peau est sujet à une sécheresse cutanée lorsqu’elle évolue dans un climat tempéré où la luminosité est moins présente.

C’est pourquoi il vous faudra des soins hydratants et nourrissants. Optez plutôt pour des soins à base d’huiles végétales riches en lipides, comme l’huile de coco, le beurre de karité ou l’huile de moringa. Elles ont le gros avantage de retenir l’eau dans l’épiderme. Privilégiez aussi des humectants puissants, comme la glycérine ou l’acide hyaluronique. En plus de l’action hydratante, vous ajouterez là un effet réparateur. Et cela vous aidera à lutter contre la déshydration.

2 – Du soleil mais pas trop

Vous avez une peau noire ou métissée. Pour autant, ce n’est pas une raison pour abuser du soleil. Elle n’en demeure pas moins fragile malgré tout. Alors protégez vous en utilisant un tube de crème solaire bio en période estivale. Et limitez ainsi les dégâts. Et puisque sera toujours un petit Plus niveau hydratation que votre peau appréciera.

3 – Gommage, vous avez dit gommage ?!

Oui, mais avec modération. Le bon côté du gommage, c’est qu’il élimine vos cellules mortes en surface et cela favorise la régénération cutanée. Mais il ne faut pas en abuser. Surtout que l’on sait à quel point une peau noire ou métissée peut rapidement se dessécher. Ainsi, une exfoliation excessive pourrait fragiliser la barrière cutanée et accentuer ce phénomène. Alors, une fois par semaine, effectuez un gommage bio doux et ne zappez surtout pas la phase d’hydratation qui suivra.

Si vous vous sentez d’attaque, vous pouvez réaliser vous même votre gommage bio maison. Il existe de nombreuses recettes sur Internet dont une avec la mangue qui est un pur délice.

Le maquillage parfait, ça vous tente ?

1 – Pensez à préparer votre peau en amont

Donc, on a dit, première étape, l’hydratation. Avec une peau bien hydratée, vous constaterez que votre maquillage tiendra beaucoup mieux et que son rendu sera plus uniforme. Et si votre peau noire ou métissée est bien hydratée, dites adieu à la desquamation ou cette vilaine brillance qui donne l’impression de peau grasse. Surtout quand on sait que l’excès de sébum est assez commun chez les peaux noires et métissées puisqu’un déséquilibre du film hydrolipidique est fréquent.

Pour y faire face, aidez vous d’une lotion douce et matifiante, à base de lavande par exemple, afin de nettoyer votre visage en douceur et d’assainir votre peau. Appliquez ensuite un fluide hydratant à base d’acide hyaluronique ou d’huile de jojoba pour réguler le sébum.

2 – Le choix du bon fond de teint

Un teint lumineux, c’est l’assurance qu’on vous remarque davantage. Choisissez alors un fond de teint bio en harmonie avec votre carnation que vous appliquerez au pinceau ou au beauty blender pour un rendu impeccable. Alors, certes le choix est vaste, mais la teinte parfaite pour vous existe. Si besoin, demandez de l’aide à une vendeuse, elles sont là pour vous aider.

3 – La petite touche de blush incontournable

Grâce à lui, votre teint sera plus chaleureux. Là aussi, le choix est vaste mais encore une fois, il y en a un qui est fait juste pour vous. Alors comment le choisir ?

Pour les peaux métissées : privilégiez les couleurs pêche, abricot, ou rose saumon.

Pour les peaux ébènes : préférez les couleurs flashy ou intenses allant de l’orange au rose fuchsia.

Pour les peaux caramel : misez sur les couleurs ocres qui sauront vous sublimer.

4 – Misez tout sur le regard

Vous allez peut-être être surprise, mais on vous conseille plutôt les textures crémeuses que les poudres. En effet, ces dernières tiennent beaucoup plus longtemps et la peau ne les absorbe pas aussi facilement.

Osez aussi mélanger les couleurs. Quoi de plus vivifiant et original qu’une belle palette de couleurs (à condition de ne pas faire clown). C’est un des gros avantages d’une peau noire ou métissée, tout ressort et on peut se permettre plus de choses. Si votre peau possède des sous-tons chauds, utilisez des couleurs comme le jaune, le orange, le rouge ou encore le doré pour briller de 1000 feux. Par contre, si votre peau possède des sous-tons froids, tournez-vous vers le vert, le bleu et le rouge.

Bref … Le but est de vous éclater.

5 – Tout se dit dans un baiser

Ou du moins une bouche renversante. Et là aussi, on mise sur la couleur. Commencez par protéger vos lèvres avec un baume protecteur et nourrissant. Vous pouvez aussi dessiner le contour avec un crayon à lèvres pour plus de précisions. Et après à vous de remplir comme vous le désirez.

Ces astuces sont à appliquer à tout moment. Vous pouvez varier les styles et les couleurs en fonction de vos envies et de l’effet espéré . Que vous choisissiez la mise en beauté de vos yeux, de votre bouche ou simplement une belle mise en valeur de votre teint, faites-vous plaisir avant tout. Mais, sans surprise, il faut vous imposer en amont une routine de soin au quotidien afin de favoriser un résultat extraordinaire (comme vous, quoi ) !