10 choses à savoir sur Eva Mendes

Eva Mendes a connue le succès dans les années 2000 à 2010 et a fait fantasmer plus d’un homme. Après sa disparition pendant 10 ans des écrans, elle est prête à revenir si elle n’a pas à jouer dans un film violent ou qui lui demande des scènes de sexe. On peut comprendre quand on est devenu maman.

La belle latina est prête à de nouveau percer nos écrans. Mais son absence fut longue. Les jeunes générations ne la connaissent pas forcément. Et vous ? Voici donc 10 choses à connaître sur Eva Mendes.

1. L’éducation catholique stricte d’Eva l’a presque amenée à devenir religieuse. Elle dit : « Je voulais être nonne quand j’étais toute petite. Eh bien, c’était jusqu’à ce que ma sœur me dise qu’ils ne sont pas payés. Ensuite, j’ai abandonné l’idée très rapidement. »

2. L’un des premiers emplois d’Eva Mendes était de vendre des hot-dogs chez ‘Hot Dog On A Stick’ à Glendale, en Californie.

3. L’idole d’Eva en grandissant était le mannequin Cindy Crawford.

4. Un long métrage régulier dans les vidéoclips du milieu des années 90, Eva est apparue dans des promos pour Will Smith (et plus tard a joué en face de lui dans Hitch ), les Pet Shop Boys et Aerosmith avant de faire ses débuts au cinéma dans l’incontournable Children Of The Corn V : Champs de terreur.

5. Adepte des grands espaces, les passe-temps de la belle brune incluent la randonnée, le vélo, le ski et l’alpinisme.

6. Denzel Washington est évidemment un grand fan d’Eva, l’ayant fait jouer sa partenaire dans deux de ses films, Training Day et Out Of Time.

7. Eva elle-même admet avoir un faible pour une célèbre actrice britannique. « Je suis obsédée par Keira Knightley », dit-elle. « Je pense qu’elle vient de comprendre. Elle prend des risques, elle est énervée, mais c’est toujours une femme. Elle est si belle d’une manière peu conventionnelle. »

8. Notre belle latina a écrit un livre pour enfants intitulé Crazy Leggs Beshee et a basé le personnage principal nerveux et maladroit sur elle-même.

9. Eva entretient une relation à long terme avec le cinéaste George Gargurevich.

10. En tant que porte-parole de PETA, Eva Mendes n’a eu aucun scrupule à se déshabiller pour les militants des droits des animaux. Elle aimerait cependant remonter le moral de Morrissey en posant nue avec lui pour le groupe anti-fourrure. « Je veux vraiment faire une publicité PETA avec Morrissey. Je serais heureuse de le faire nue si besoin était », dit-elle. « J’ai beaucoup travaillé avec eux et je sais que Morrissey est un grand partisan de PETA, alors j’espère ! »