10 choses à connaître sur Zendaya Coleman

La star de Spiderman et et The Greatest Showman est vraiment cool. La preuve avec ces quelques faits que vous ne connaissez peut-être pas sur Zendaya Coleman.

Zendaya Maree Stoermer Coleman est une actrice et chanteuse américaine de 22 ans. Née le 1er septembre 1996, elle a commencé sa carrière en tant qu’enfant mannequin et danseuse avant de devenir célèbre pour son rôle de Rocky Blue dans la série Shake It Up de Disney Channel. Pour aller plus loin, voici quelques faits intéressants à son sujet que vous ne connaissez peut-être pas.

1. Elle a dit que son éducation était « humble »

Après le succès tant mérité, Zendaya vit actuellement dans un “manoir de 1,4 million de dollars” et sa maison dispose de trois balcons, cinq salles de bains et un garage pour trois voitures. Et elle a acheté la propriété à l’âge de 20 ans. Mais, une chose qu’elle a souvent mentionnée est qu’elle a eu une enfance très heureuse et que ses modestes débuts lui font apprécier le succès qu’elle connaît actuellement.

2. Son père est son icône de la mode

Dans une interview avec Style, elle a déclaré : “J’admire les gens qui aiment faire leur propre truc, les gens qui marchent au rythme de leur propre tambour, qui s’habillent pour eux-mêmes et s’en moquent. Je suis inspirée par ceux-là. types de personnes. Mon père est mon icône de style. Madonna est mon icône de style. Et Erykah Badu. ”

3. Ses parents lui ont donné un nom assez significatif

Il va sans dire qu’elle a un nom assez peu conventionnel. Ses parents, Kazembe Ajamu Coleman et Claire Stoermer, l’ont nommée ainsi, ce qui signifie remercier en langue zimbabwéenne Shona.

4. Elle a un demi-frère plus âgé

Même si elle est la seule enfant de ses parents, elle a beaucoup de demi-frères et sœurs du côté de son père. Pour ce qui est d’eux, elle a cinq autres demi-frères et sœurs issus de la relation précédente de son père et elle a des nièces et des neveux qui sont plus âgés qu’elle !

5. Elle a dû faire la maternelle deux fois

Enfant, Zendaya était assez timide et a révélé que sa timidité était si paralysante qu’elle devait en fait redoubler la maternelle. À l’époque, c’était une étape nécessaire à franchir pour s’assurer qu’elle était au même niveau socialement que ses pairs et même maintenant, même après avoir acquis une renommée internationale, elle convient qu’elle n’est pas un papillon social.

6. Zendaya est militante depuis l’âge de six ans

Autant qu’elle était associée au chant, à la danse et au jeu d’acteur lorsqu’elle était enfant, elle était aussi une militante dès son plus jeune âge. Zendaya a reçu des éloges quasi universels pour sa réponse provocante aux commentaires de Giuliana Rancic concernant ses dreadlocks aux Oscars 2015. En fait, elle a révélé que sa première expérience d’activisme est survenue alors qu’elle n’avait que 6 ans lorsqu’elle, avec ses deux amis proches, a fait pression sur le directeur de l’école pour qu’elle mette une pièce de théâtre célébrant le Mois de l’histoire des Noirs et Zendaya a décrit le rôle de Bessie Coleman.

7. Elle a été victime d’intimidation lorsqu’elle était enfant à l’école

Semblable à un certain nombre d’enfants et de jeunes, Zendaya a dû faire face à de nombreuses taquineries à l’école. Tel que rapporté par People, même si elle avait suffisamment confiance en elle-même, elle a également été confrontée à une bonne part d’intimidation. Elle se souvient d’un incident en cinquième année où elle ne s’est pas mobilisée pour son camarade de classe qui était victime d’intimidation. Depuis lors, elle s’est donnée pour mission d’intervenir et de défendre les enfants victimes d’intimidation chaque fois qu’elle le peut, comme sa copine Selena Gomez.

8. Sa mère a déjà travaillé dans le théâtre

La principale raison pour laquelle Zendaya a rattrapé le virus d’acteur est principalement à cause des choix de carrière de sa mère. Comme l’a rapporté Glamour, la profession principale de sa mère était l’enseignement. Mais elle a également occupé un deuxième emploi au California Shakespeare Theatre. Et Zendaya avait l’habitude d’aller fréquemment avec sa mère lorsqu’elle allait travailler. Elle s’est donc rapidement trouvée fascinée par les arts du théâtre.

9. Zendaya a joué dans un certain nombre de pièces shakespeariennes quand elle était plus jeune

Sa mère était une actrice de théâtre renommée et a participé à un certain nombre de pièces shakespeariennes. Adolescente, elle a été inspirée par le barde. Elle a joué dans une production de Once On This Island au Berkeley Playhouse. Elle a également joué un rôle au TheatreWorks de Palo Alto dans la pièce Caroline, Or Change.

10. Elle n’avait que 12 ans lorsqu’elle a joué dans Shake It Up

En plus de jouer dans ‘The Greatest Showman’ et Spiderman, le crédit d’écran le plus célèbre de Zendaya est l’émission de Disney Channel Shake It Up. Elle n’avait que 14 ans lorsque l’émission a été diffusée. Dans une interview avec Complex, elle a admis avoir dit qu’elle n’avait que 12 ans lorsqu’elle a auditionné pour la série.

Connaissez-vous d’autres faits sur la jeune actrice que vous souhaiteriez partager en commentaire ? Dites nous tout.