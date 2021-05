Avec son beau visage et ses talents d’acteur indéniables, ce n’était qu’une question de temps avant que Regé-Jean Page ne se retrouve au bord de la célébrité. Depuis sa première apparition à l’écran en 2005, Regé-Jean a travaillé dur pour s’imposer comme quelqu’un à qui les gens devraient prêter attention.

Après une série de rôles mineurs dans diverses émissions de télévision, il a eu sa première grande opportunité en jouant le rôle de Chicken George dans la mini-série télévisée Roots. Deux ans plus tard, il décroche le rôle de Leonard Knox dans l’émission For The People et ce n’est rien d’autre qu’à partir de là.

2020 s’est avéré être l’année qu’il attendait et il a récemment attiré beaucoup d’attention pour son rôle dans la série Netflix, Bridgerton. En tant que l’une des stars de l’émission, Rege a contribué à donner vie à l’histoire et les téléspectateurs adorent vraiment son travail. Découvrez 10 choses que vous ne saviez pas sur Regé-Jean Page.

1. Il est né au Zimbabwe

Regé-Jean est né au Zimbabwe et y a grandi au début de sa vie. Sa mère est noire et son père est blanc. Regé-Jean a finalement déménagé en Angleterre avec sa famille où il a d’abord eu du mal à s’adapter à être entouré d’une culture complètement nouvelle.

2. Il a étudié au Drama Centre London

Une fois que Regé-Jean était sûr que jouer était ce qu’il voulait faire de sa vie, il savait qu’il voulait en apprendre autant qu’il le pouvait. Il a décidé d’étudier le théâtre au Drama Centre London où il a obtenu son diplôme en 2013. L’école possède une longue liste d’autres anciens élèves notables, notamment Piece Brosnan, Colin Firth et Russell Brand.

3. Regé-Jean Page aime être dans la nature

L’acteur est extrêmement reconnaissant de vivre son rêve et il a la chance d’être dans une situation où son emploi du temps est rempli d’opportunités. En même temps, cependant, il a parfois besoin d’une pause rapide pour se détendre et se ressourcer. Passer du temps à l’extérieur est l’une de ses façons préférées de recueillir ses pensées.

4. Il était dans un groupe de punk rock

Le théâtre n’est pas le seul des arts qui a retenu l’attention de Régé-Jean. Il est également un grand amateur de musique et a même fait partie d’un groupe de punk rock à un moment donné. Il a même teint ses cheveux de toutes sortes de couleurs vives. C’est la musique de Regé-Jean qui l’a finalement conduit à découvrir son intérêt pour le théâtre. Ses jours punk rock sont maintenant révolus, mais Regé-Jean fait toujours de la musique.

5. Il aime lire

Lors d’une interview avec In Style, Regé-Jean a déclaré qu’il aimait lire avant de se coucher et a ajouté : « C’est bien de me lire une histoire au coucher, en gros. C’est le bon moment pour prendre en compte les pensées de quelqu’un d’autre et voir si votre cerveau peut faire quelque chose d’amusant avec cela lorsque vous vous endormez ».

6. Regé-Jean Page aime apprendre de nouvelles choses

Avoir le désir de se développer et d’évoluer constamment est une compétence nécessaire pour réussir dans toute entreprise créative. Heureusement pour lui, c’est une compétence qu’il possède. Il adore apprendre de nouvelles choses et espère continuer à trouver de nouvelles opportunités d’apprendre tout au long de sa carrière.

7. C’est un fan de Tracy Chapman

En tant que musicien lui-même, il est logique qu’il apprécie également le travail des autres. En parlant à In Style, il a partagé que le premier album qu’il ait jamais acheté était le premier album éponyme de Tracy Chapman en 1988. Il a dit : «C’est toujours essentiellement ma Bible. Je pense qu’il y a cette incroyable clarté et cette honnêteté que Tracy a dans l’album. Les gens abusent de l’expression intemporelle, mais elle est complètement intemporelle. Il y a une humanité pure et non filtrée, et c’est la chose la plus émouvante que je possède encore ».

8. Son prénom se prononce comme un genre de musique populaire

Certaines personnes qui voient le nom de Regé-Jean peuvent ne pas savoir comment le prononcer. Dans un tweet de 2017, il a décomposé la prononciation et expliqué que Rege se prononce comme du reggae, Jean se prononce comme John (mais avec un accent français). Son nom de famille se prononce simplement comme page.

9. Bridgerton n’est pas sa première fois à travailler avec Shonda Rhimes

Shonda Rhimes est devenue l’une des productrices et écrivains télévisuels les plus connues de l’industrie et travailler avec elle est devenu un objectif pour de nombreux acteurs. Regé-Jean est fier de dire qu’il a travaillé avec elle non pas une, mais deux fois. En 2018, il a été membre de la distribution de la série de courte durée Shondaland, For the People.

10. La nature imprévisible du jeu d’acteur est sa chose préférée

Chaque acteur a quelque chose de différent qu’il aime le plus dans le métier d’acteur. Pour Regé-Jean, cette chose est de ne jamais savoir ce qui va se passer ensuite. Il a déclaré à Square Mile : « L’inattendu, c’est tout ce que je veux vraiment. C’est ce que je préfère dans ce travail. C’est penser que vous allez dans une direction et que vous découvrez quelque chose d’entièrement nouveau. Et grandir à partir de l’expérience et de l’exploration de cela ».