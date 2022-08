11 façons d’utiliser votre huile de coco

On trouve de l’huile de coco autant dans les rayons cuisine que dans les rayons beauté. Alors qu’elle est la bonne façon de l’utiliser ?

Pour profiter pleinement des bienfaits de votre huile de coco, choisissez la bio. Extraite de la chair de noix de coco, elle offre de nombreux bienfaits. Antioxydante, anti-inflammatoire, lissante et réparatrice, elle a bien des vertus en matière de beauté. Elle peut servir à de multiples choses dans votre salle de bain. Alors, comment optimiser son utilisation ?

Sachez d’abord qu’elle est liquide quand il fait chaud, et devient blanche et solide quand elle est froide. Il vous suffit alors d’en mettre un peu dans le creux de votre main pour la réchauffer. Dans tous les cas, en huile ou en beurre, elle est très agréable à appliquer. Petit bonus : vous apprécierez aussi son doux parfum.

1 – Une huile démaquillante miraculeuse

Apprenez que l’huile de coco est très efficace pour vous démaquiller, même le waterproof. Il vous suffit d’appliquer cette dernière directement sur votre peau pour la voir agir. Faites quelques gestes circulaires pour bien l’appliquer partout puis essuyez avec un coton. Magique !

Pour les yeux, il vous suffit d’en mettre un peu sur votre coton, le déposer délicatement sur votre oeil fermé quelques secondes puis frotter doucement. Tout part. Ceci grâce au corps gris qui retire les corps gras et les bactéries. Vous pouvez ensuite rincer avec de l’eau et du savon et vous aurez une peau toute douce.

2 – Un soin hydratant et nutritif pour votre corps

Après votre bain ou votre douche, appliquez votre huile de coco partout sur le corps. Votre peau sera nourrit en douceur et restera souple. Vous pouvez même insister sur les zones les plus sèches comme les pieds (à condition de ne pas vous lever tout de suite), vous serez surpris.e du résultat.

3 – Un baume à lèvre protecteur

Quand elle est à température ambiante ou à température inférieure à 20°, elle devient d’une texture plus fondante voire solide. Elle en devient alors un parfait baume à lèvres.

4 – L’huile de coco pour un bain de bouche efficace

Qui l’eut cru ?! En l’utilisant comme un bain de bouche juste avant votre petit déjeuner, vous lutterez efficacement contre les caries. Vous aurez même la surprise de voir blanchir à terme, vos dents. Vous pouvez vous gargariser, la croquer ou encore la sucer, tant que l’huile passe partout dans votre bouche et que ce soin dure entre 3 et 20 minutes. N’oubliez pas de recracher, elle aura attrapée tous vos microbes et vos bactéries. Rincez vous ensuite la bouche avec de l’eau tiède ou chaude.

5 – Un dentifrice maison

Pour avoir un dentifrice totalement sain, utilisez votre huile de coco. En plus de faire des économies, vous prendrez soin de vos dents et de votre santé, ainsi que de votre environnement. Autant de bienfaits, pourquoi ne pas le faire tout de suite ?!

Pour le faire de manière correcte, voici la recette : mélangez à part égale de l’huile de noix de coco et du bicarbonate de soude. Ajoutez 2 gouttes d’huile essentielle de menthe pour rafraîchir l’haleine.

6 – Faites du bien à vos cheveux

L’huile de coco en soin, façon « bain d’huile », permet de nourrir la fibre capillaire. Pour la pratique, rien de plus simple : sur cheveux humidifiés à l’eau chaude (qui va venir ouvrir les écailles) appliquez l’ huile de noix de coco sur les longueurs et les pointes en évitant les racines. Enveloppez ensuite le tout dans une serviette que vous aurez préalablement chauffé sur un chauffe serviette. Vous pouvez garder ce soin 20 à 40 minutes. Puis passez au shampoing.

Souvent selon le shampoing utilisé, il faut faire deux shampoings pour être sûr d’avoir bien retiré toute l’huile.

7 – Soin après rasage ou épilation

On vous parlait des bienfaits apaisants de l’huile de coco pour la peau. Elle est donc idéale à appliquer après un rasage ou une épilation qui vous laissent une sensation de brûlure.

8 – Votre alliée coquine sous la couette

Avec son aspect gras, et en la choisissant bio, vous obtiendrez le meilleur lubrifiant naturel possible. En plus, elle vous évitera de nombreuses infections potentielles comme les irritations et les infections de type mycose ou cystite. Par contre, ne l’appliquez pas si vous mettez un préservatif, elle le rendra poreux.

9 – Adieu vergetures

Étant ultra riche et nourrissante, elle va assouplir et nourrir la peau pour atténuer ou prévenir les vergetures.

10 – Votre atout secret pour votre manucure

Appliquez de l’huile de noix de coco en massage sur l’ongle ainsi que les cuticules. Ensuite, laissez poser quelques minutes. Puis lavez-vous les mains à l’eau chaude et au savon. Vos ongles seront beaux et renforcés.

11 – Un soin après-soleil

Vous apprécierez l’été grâce à votre huile de coco. Surtout si vous avez pris un petit coup de soleil. Apaisante, elle calmera les brûlures de peau. De plus par la présence de vitamines A et E, elle aura une action positive pour prolonger le bronzage.