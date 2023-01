Si passer Noël en Amérique latine a toujours fait partie de votre liste de souhaits, c’est le moment idéal pour commencer à planifier vos vacances. Voici 7 des meilleurs endroits pour fêter Noël en Amérique latine

Que vous recherchiez un village festif et pittoresque, des vacances reposantes sur la plage ou une aventure amusante pour toute la, les endroits incroyables pour Noël en Amérique ne manquent pas de famille latine.

1. Buenos Aires, Argentine

Il y en a pour tous les goûts à Buenos Aires, ce qui en fait l’endroit idéal pour passer Noël en famille. Imprégnez-vous de la culture locale avec un spectacle de tango en direct, régalez-vous d’un authentique asado ou explorez les sites à proximité, notamment les célèbres chutes d’Iguaçu. Avec une bonne agence de voyage, vous pouvez découvrir toutes ces choses et bien plus encore. N’oubliez pas de rester debout jusqu’à minuit le 24 décembre, jour que les Argentins célèbrent traditionnellement, pour regarder le feu d’artifice et porter un toast au début du jour de Noël.

2. Rio de Janeiro, Brésil

Pour le meilleur séjour en ville au bord de la plage, ne cherchez pas plus loin que Rio de Janeiro. Passez votre Noël à découvrir la riche culture de Rio ou à vous détendre et à vous détendre sur la magnifique plage de Copacabana, Pour le dîner de Noël, optez pour des fruits de mer et accompagnez-les d’une caipirinha, un cocktail brésilien populaire.

3. Cusco, Pérou

Les passionnés d’histoire adoreront apprécier Noël à Cusco. Cette charmante ville est située dans les Andes péruviennes et abrite des bâtiments espagnols du XVIe siècle. Comme une grande partie de l’Amérique du Sud, Noël est signalé le 24 décembre au Pérou en assistant à une messe, suivi d’un repas en famille et entre amis. Si vous voulez découvrir des traditions du pays, assurez-vous de prendre un chocolat chaud et un panettone la veille de Noël avant de sortir à minuit pour regarder le ciel s’illuminer avec des feux d’artifice.

4. Carthagène, Colombie

Vous préférez porter un maillot de bain plutôt qu’un habit de neige à Noël ? Carthagène est l’endroit qu’il vous faut. Situé sur la côte caraïbe de la Colombie, vous pouvez vous attendre à un temps chaud et ensoleillé en décembre. Pour apprécier comme un local, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à l’impressionnante exposition de lumières de Noël dans toute la ville. Pour la nourriture, ne manquez pas l’occasion d’essayer des plats traditionnels, notamment la natilla, une crème pâtissière semblable à un pudding et les buñuelos, des boules de pâte frites.

5. El Calafate, Patagonie, Argentine

Si vous aimez passer votre Noël au grand air, ne cherchez pas plus loin que le magnifique El Calafate. Cette ville de Patagonie ne manque pas de sentiers de randonnée, de montagnes, de lacs, de parcs et de glaciers prêts à être explorés. Après une longue journée d’aventure, assurez-vous de vous offrir un délicieux verre de Malbec.

6. Bariloche, Argentine

Il y a quelque chose dans ce village pittoresque qui est à voir juste pour les vacances. C’est ce qui rend Bariloche si attrayant. Nichée dans les Andes, elle a été surnommée la « Petite Suisse » de l’Argentine en raison de ses stations de ski, de son architecture de style suisse et de l’abondance de boutiques de chocolat. Une visite à Bariloche à Noël promet d’être confortable, réconfortante et remplie de beaucoup de délicieux chocolats. Que pensez-vous demander de plus ?

7. Santiago, Chili

Si vous êtes amateur de vin, pensez à Noël à Santiago. Le vin est un élément clé d’un dîner de Noël chilien – un chardonnay se marie parfaitement avec l’asado pour Noche Buena, après tout. Partez dans la vallée de Casablanca, la région viticole du Chili. Vous pourrez y rencontrer un vigneron et profiter d’une dégustation exclusive.