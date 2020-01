Lesbienne, gay, bisexuel ou encore transgenre, la question des minorités sexuelles en Afrique reste un sujet de débat de notre époque. Dès la fin du 19ème siècle, des mouvements dits libertaires ont milité pour l’union libre, l’éducation sexuelle, l’anarchoféminise, mais surtout, pour le droit des lesbiennes, des gays ou encore des bisexuels.

Si actuellement, bon nombre de ces minorités sexuelles en Afrique sont encore stigmatisées au sein de la société dans laquelle elles vivent, certains homosexuels et bisexuels commencent à s’assumer et à faire ce qu’on appelle le « coming-out ». La législation de nombreux pays s’oriente en faveur du mariage des couples homosexuels. Ce sont, pour la plupart, des pays occidentaux, l’Afrique du Sud étant l’unique représentant sur le continent africain.

Les minorités sexuelles en Afrique, un sujet clivant sur le continent

À côté de ces pays prônant le mariage pour tous, il y a ceux qui préfèrent ne pas prendre position tandis que d’autres s’opposent fermement à cette tendance en mettant en place une législation répressive, plaçant ainsi l’homosexualité au rang de crimes. Et le fait est que ces pays se trouvent pour la majorité dans sur le continent africain. D’une manière générale, en ce qui concerne l’Afrique, l’opposition à ces diverses formes d’orientation sexuelle et d’identité sexuelle est justifiée par le « respect des valeurs morales, des traditions, des religions ». L’homosexualité est assimilée à une tendance véhiculée et divulguée par les Occidentaux. Ainsi, à la volonté de s’affranchir des influences occidentales se mêlent les idées reçues et les préjugés. Ici, il est important de souligner que l’intention n’est pas de généraliser, l’ouverture d’esprit existant parfaitement, mais le fait est que la tendance homophobe reste tout de même très marquée en Afrique.

L’homosexualité existe depuis des milliers d’années

Pourtant, en l’état actuel, ces minorités sexuelles existent un peu partout en Afrique. Les diverses recherches tendent à démontrer que des pratiques homosexuelles ont existé dans certains pays et dans certaines sociétés africaines bien avant une quelconque influence occidentale. L’homosexualité aurait ainsi existé durant l’Égypte Antique. Ainsi, Khnoumhotepet Niânkhkhnoum, des serviteurs et confidents du Pharaon Niouserrê, sont considérés par certains anthropologues comme étant un couple homosexuel. Une peinture datant de 4500 ans représentant les deux hommes côte à côte est l’une des preuves matérielles utilisées. Cela étant dit, le sujet fait toujours l’objet d’un débat.

Des missionnaires, explorateurs, historiens et autres anthropologues, ont constaté l’existence de pratiques homosexuelles en Afrique avant l’ère coloniale. C’est le cas notamment chez les Bakongo du Bas-Congo, selon le missionnaire dominicain João Dos Santos lorsqu’il s’est rendu dans cette région en 1558. En Angola, les relations sexuelles entre hommes étaient courantes chez les Quimbandas, selon l’historien Atonio Oliveira de Cardonega. Et ce fut également le cas chez les Zandé d’Afrique centrale selon l’anthropologue Evans-Pritchard en 1970.

Une évolution possible vers une ouverture ?

Quoi qu’il en soit, le droit des minorités sexuelles semble lentement évoluer. On peut ainsi citer le cas de l’Angola qui décriminalise les relations homosexuelles en janvier 2019. Des mouvements militant en ce sens commencent à se manifester. Ainsi, Desmond Tutu figure parmi les représentants de ce mouvement. Il considère d’ailleurs l’homophobie comme l’égal du racisme durant l’époque de l’Apartheid. Le fait est que si les minorités sexuelles veulent que la situation penche en leur faveur, il faut qu’elles constituent une communauté suffisamment forte et influente, ce qui n’est pas toujours le cas dans les divers pays d’Afrique.

L’homosexualité est toujours un sujet délicat, ainsi que tous les sujets LGBT. Mais peut-être ces proverbes africains sauront vous faire méditer…