Découvrez les festivités et jours fériés en Afrique

Ce n’est pas parce qu’on est originaire d’un continent qu’on connait toutes les traditions des différents pays. D’ailleurs, chacun d’entre eux a sa culture et ses coutumes. Et quand on est juste visiteur, encore moins ! Voici donc la bonne occasion de découvrir les les festivités et jours fériés en Afrique.

Si vous aimez voyager et que vous aimez l’Afrique, ou que vous avez envie de la découvrir, vous vous plongerez avec délice dans sa richesse culturelle. Vous serez certainement touché-e, ému-e, probablement surpris-e par la diversités des festivités et jours fériés africains. Et vous aurez certainement envie d’y participer et d’en profiter ! Vous êtes sur le point de goûter à une vie bien différente de la vôtre, préparez vous…

Des événements aussi diversifiés que les pays africains

Avec l’Afrique, vous pouvez déjà voyager loin entre les différents pays et leur diversité culturelle. Chacun à ses propres événements et festivités. C’est un bon moyen d’ailleurs de s’immerger dans la culture.

Prenez l’exemple du Zambie au mois d’août, vous pourrez participer au Kusefya Pangwena, un festival de musique, de danse et de théâtre qui dure quatre jours. Quatre jours de fête et de communion avec les population locale (et autre) qui ne pourront que vous donner envie de plus. Ce festival est aussi un moyen de se commérer les personnes disparues lors du conflit qui a opposé les Bembas aux Ngonis.

Partez en Ethiopie les 27 et 28 septembre pour assister au Meskel, la commémoration de la Vraie Croix. Vous apprécierez sûrement les grands feux de joie faits pour l’occasion, et le défilé des croix décorés avec des fleurs. Ces dernières finiront d’ailleurs dans ces grands feux. Le mieux ? Addis-Adeba ou Aksoum !

Tournons nous maintenant vers le Malawi. Vous serez sûrement surpris-e du côté très culturel des festivités qui s’y déroulent, comme le Lake of Stars International Music Festival. Trois jours durant, vous pourrez profiter d’artistes venant de toute l’Afrique et du Royaume-Uni. L’événement est organisé pour récolter des dons. Tous les fonds sont ensuite reversés à une oeuvre caritative.

Si vous êtes plutôt artisanat africain, vous opterez plutôt pour la foire nationale de l’artisanat au Mozambique. Moins connue que certaines, vous pourrez y croiser des artisans de tout le pays. Se déroulant dans fortaleza de Maputo, vous vous mélangerez aux curieux et aux connaisseurs venus chiner des poteries, des sculptures ou même, des tissus uniques. Si vous voulez ramener des cadeaux, c’est l’occasion parfaite !

Les jours fériés incontournables en Afrique

Vous seriez étonné-e peut-être d’apprendre qu’en général, les pays d’Afrique respectent tous les jours fériés occidentaux. Ces jours là, les commerces sont fermés. Pensez Noël, jour de l’an, Pâques, Ascension, … Mais il y a aussi quelques jours supplémentaires propres au continent.

On pensera notamment au Botswana. En effet, le mois de juillet est marqué par le Jour du Président. Et le 30 septembre, il y a la fête nationale, qui commémore l’ensemble de l’histoire du pays. L’Ethiopie compte aussi de nombreux jours fériés supplémentaires. Le 2 mars est dédiée à la commémoration de la victoire d’Adoua. Le 11 avril lui, célèbre la naissance du prophète Mahomet. On notera aussi les 5 et 28 mai, fêtes nationales. La première honore le jour de la libération et la victoire des Patriotes éthiopiens. Enfin, le Leddet est la version éthiopienne de noël. Il est l’occasion de se faire de nouveaux cadeaux et de se réunir autour d’une messe.

Partons maintenant en Ouganda. Là bas, les jours fériés ne sont pas du tout les mêmes ! Cela débute le 26 janvier avec l’anniversaire du gouvernement. Commémorations et fêtes sont de mise ce jour là. Puis, il faudra attendre le 9 juin pour une autre fête nationale, celle es Héros. Ce jour là, on honore la mémoire de certaines grandes figures du Ouganda. Vers la fin de l’année, le 9 octobre, les Ougandais se retrouvent pour célébrer le jour de l’Indépendance.

Comme vous pouvez le comprendre, les festivités et jours fériés en Afrique sont uniques à chaque pays. Mais dans tous les cas, ce sont de bonnes occasions pour se rassembler et faire la fête. Il faut donc les respecter et les apprécier à leur juste valeur. Vous découvrirez les populations telles qu’elles sont vraiment, humaines, vulnérables, ouvertes. Ils sont dans le partage et prêts à vous montrer une grande partie de leur culture. Profitez en !