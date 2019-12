Portrait de de Zoe Saldana

Qu’elle soit dans un rôle principal ou dans un rôle secondaire, Zoe Saldana fait partie de ces actrices qui ne passent pas inaperçues lorsqu’elle joue dans un long métrage ou une série télévisée.

À son talent incontestable d’actrice s’ajoutent un sourire radieux et une beauté sauvage et caribéenne. Revoyons ensemble le parcours d’une des actrices incontournables de ces 20 dernières années.

La perte d’un proche qui l’a marque

Zoë Yadira Saldaña Nazario plus connue du public par son nom d’actrice Zoe Saldana est née le 19 juin 1978 à Passaicdans le New Jersey. Son père est d’origine portoricaine tandis que sa mère est d’origine dominicaine, un mélange qui donné à l’actrice son charme unique.

À un certain moment, sa famille a quitté le New Jersey pour s’installer à New York. Zoe Saldana a passé son enfance dans l’arrondissement plutôt cosmopolite du Queens. Elle voit son enfance bouleversée lorsqu’à l’âge de 9 ans, elle doit faire le deuil de son père qui meurt dans un accident de voiture.

Zoe Saldana, sa mère ainsi que sa sœur, décide donc de quitter New York pour la République Dominicaine. Prenant goût pour la danse, elle s’inscrit dans une école pour apprendre différents styles.

Retour aux sources

Vers l’âge de 17 ans, Zoe Saldana et sa famille retournent aux États-Unis. Elle intègre une troupe de théâtre et commenceà jouer dans diverses pièces. C’est ce goût pour les spectacles vivants (la danse et le théâtre) qui va peu à peu lui servir de base, et révéler son talent ainsi que son goût pour le métier d’actrice.

Zoe Saldana débute sa carrière d’actrice à la télévision en 1999, dans la série New York, Police Judiciaire. C’est en 2000 qu’elle joue dans son premier rôle au cinéma dans le long métrage intitulé Center Stage réalisé par Nicholas Hytner. Le rôle lui a permis d’exploiter son talent de danseuse. Elle enchaine ensuite des rôles dans des teen movies, avant de jouer dans le blockbuster Pirate des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl réalisé par Gore Verbinski. En 19 ans de carrière, Saldana a joué dans 41 longs métrages et a engrangé de multiples récompenses.

Fan de SF ? Zoe Saldana aussi…

Parmi ces 41 films on peut notamment citer la saga Star Trek de J.J. Abrahams, Avatar, The Losers, les deux volets Les Gardiens de la Galaxie,… Vu sa filmographie, l’actrice semble avoir un faible pour les films de science-fiction. À seulement 41 ans, la carrière cinématographique de Saldana est encore loin de s’achever. D’ailleurs, pour la suite du film Avatar de James Cameron, l’actrice a bien répondu présente.

Côté vie privée, Zoe Saldana a été en couple avec Keith Britton pendant 10 ans avant de se séparer en 2011. Elle a ensuite eu une brève relation avec Bradley Cooper. En 2013, elle se marie avec le peintre et sculpteur Italien Marco Perego avec qui elle a eu 3 petits garçons. Les deux premiers sont jumeaux.

