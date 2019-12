Le proverbe est une locution langagière contenant une morale et de portée générale. On le distingue notamment du dicton, de l’aphorisme ou encore de l’adage. C’est une expression de sagesse populaire que l’on peut juger utile de rappeler par voie orale, principalement. Voici donc 25 proverbes africains emplis de sagesse, de justesse, de philosophie et d’amour.

De ce fait, ils sont souvent très anciens et ne sont pas forcément percutants, métaphoriques, drôles ou incisifs. En général, ils sont plutôt courts afin de se les remémorer plus facilement. Les proverbes sont l’héritage de différents folklores et cultures et peuvent également être poétiques.

Des paroles toujours pleines de sens

Preuve en est avec les proverbes d’origine africaine, très connus pour leur poésie et qui distillent de très jolies leçons de morale et d’humilité. Ces petites fables font la richesse des langues et des pays dont ils sont originaires. Petites devinettes ou phrases à double sens, plaisanterie bien souvent anodine ou vérité profonde, l’Afrique a très souvent le sens de la formule et la beauté de ses traditions et de son patrimoine.

Découvrez 25 proverbes africains qui sauront vous parler

Laissons-nous donc bercer par quelques leçons de vie, voici 25 proverbes africains dont les doux mots racontent des histoires, une histoire, notre Histoire.

Le bonheur ne s’acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences, chacun d’entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur.

La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l’homme.

On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l’autre pour se révéler.

Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits.

Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux.

Si vous voulez savoir la vérité, écoutez les fous.

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens.

Aussi haut que vole un oiseau, il finit par se poser.

Qui crache en l’air reçoit tout à la figure.

Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout.

La religion d’un homme est dans son cœur.

Ce qui est dans la parole est dans le silence.

Le chien a beau avoir quatre pattes, il ne peut pas emprunter deux chemins à la fois.

Plus le singe grimpe en hauteur sur l’arbre, plus on voit son derrière.

Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle.

Qui s’instruit sans agir laboure sans semer.

Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s’embrassent.

Ramer dans le sens du courant fait rire les crocodiles.

La poule mange selon la grosseur de son bec.

Il est plus facile d’arracher un brin d’herbe dans le pot de fleur de son voisin qu’un baobab dans son propre jardin.

Il y a trois choses qu’un homme ne doit pas ignorer s’il veut survivre assez longtemps en ce monde : ce qui est trop fort pour lui, ce qui est trop peu pour lui et ce qui lui convient parfaitement.

Ne vous découragez pas. C’est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte.

Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin.

L’ombre du zèbre n’a pas de rayures.

L’homme pauvre n’est pas celui dont les mains sont vides, mais celui dont l’âme est vide de désirs.

Connaissiez-vous ces proverbes africains ? Lequel avez-vous préféré ? Ils font partis du patrimoine culturel, tout comme le thiebou dieun ou le wax.