Portrait de Naomi Campbell

Si on parle de top model britannique, celle qui vient directement en tête est bien évidemment Naomi Campbell.

Avec son physique qui fait rêver tant d’homme et de femme ainsi que son caractère fort, imprévisible et audacieux, Naomi a su se frayer un chemin et bâtir une carrière impressionnante dans le domaine de la mode et du mannequinat. Elle a été l’un des top models les plus influents des années 80 à 90 et elle continue encore à faire parler d’elle actuellement.

Un caractère affirmé qui la mène sur la route du succès

Naomi Campell est née un 22 Mai 1970 à Streatham un quartier londonien. Elle est la fille de Valérie Campbell, danseuse de ballet d’origine jamaïcaine. Naomi Campebell n’a jamais connu son père, car celui-ci a quitté sa mère avant sa naissance. Le top model a deux demi-frères.

Naomi Campbell apparait très tôt à l’écran puisqu’à 7 ans, elle figure dans le clip de la fameuse chanson Is This Love du grand Bob Marley. Suivant le chemin de sa mère, Naomi intègre une école de ballet à l’âge de 10 ans. Deux évènements ont définitivement influencé la carrière de Naomi. D’une part, sa rencontre inopinée avec un ancien modèle, directrice d’une agence de mannequins, lorsqu’elle avait 15 ans et d’autre part, sa collaboration éternelle avec le célèbre styliste et couturier franco-tunisien Azzedine Alaïa dès sa seizième année. Ce dernier est d’ailleurs devenu un père de substitut pour le mannequin.

Naomi Campbell devient un top model très demandé dès le début de sa carrière

Sa carrière démarre ainsi de manière fulgurante et la propulse en quelques années au rang des plus grands mannequins de son époque tels que Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, etc… Elle a ainsi travaillé avec les plus grands photographes comme Patrick Demarchelier, Herb Ritts, Peter Lindbergh ou encore Mario Tetino. Elle collabore avec la crème des stylistes tels que Ralph Lauren, Louis Vuitton, Vivienne Westwood, etc… Elle pose également pour les magazines de mode comme Vanity Fair, GQ, Vogue, Elle,… D’ailleurs, Naomi est le premier mannequin noir à apparaitre sur la couverture de Vogue Paris et de Time. Ses revenus professionnels sont ainsi estimés à un total d’environ 30 millions de dollars actuellement. En effet, à côté du mannequinat, Naomi Campbell a également été active dans le domaine de la musique, du cinéma et de la télévision.

Côté vie privée, Naomi Campbell a enchaîné les conquêtes en ayant eu des relations avec des célébrités de tous les horizons. Parmi celles-ci, on peut citer Lenny Kravitz, Usher, Robert De Niro, Mike Tyson, etc… Après une relation avec l’entrepreneur immobilier russe Vladislav Doronin, de 2008 à 2013, le mannequin est en couple avec Skepta, un rappeur anglais.

