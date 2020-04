Une liste de 65 prénoms africains avec leurs significations – Spoiler : ils sont magnifiques

L’Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde mais également le deuxième en superficie ! Malgré ce que l’on apprend à l’école avec la cartographie de Mercator (vieille de près de cinq siècles), l’Afrique est en fait beaucoup plus grande que ce qu’il n’y paraît. Et les prénoms africains ont un vrai sens qu’il est bon à connaître.

Le Berceau de l’Humanité regroupe un peuple de différentes tribus et les prénoms donnés aux enfants représentent l’une des forces de ce continent et la vraie valeur de ses croyances.

Dialectes et langues pour une richesse territoriale

Il n’est donc pas anormal d’y retrouver un nombre incroyable de langues. Les spécialistes estiment ce nombre entre 200 et 2.000 en fonction des légères différences d’un dialecte à l’autre.

De Madagascar à l’Égypte en passant par le Nigeria ou le Congo, les cultures y sont aussi riches que variées et les étymologies des prénoms aussi incroyables que somptueuses.

Les patronymes qu’on donne aux enfants tirent leurs racines de ces cultures mais également des événements et des circonstances ayant eu lieu le jour de la naissance.

De plus, l’Afrique est très religieuse et cela se ressent également dans le mysticisme donné à certains surnoms. Au moment d’appeler votre enfant, il est tout à fait judicieux de se retourner vers nos ancêtres et s’inspirer de certains diminutifs ou de la puissance de certains pseudonymes.

Nous avons sélectionné pour vous une liste de 65 prénoms Africains avec leurs traductions, les provenances et significations.

Les plus beaux prénoms africains par pays

ÉGYPTE

Kémi (g) : le noir

Khephren (g) : Dieu se manifeste

Nailah (f) : couronnée de succès

Zane (g) : noble

Nefertari (f) : la belle est arrivée

Kanefer (f) : belle est son âme (grand architecte)

CONGO

Nsiese (f) :gazelle

Kimia (f) : paix, quiétude

Kitemona (g) : éclaireur, celui qui s’instruit ou qui apprend par sa propre volonté ou par lui-même.

Nzola (f) : amour

Tembua ou Tembo : grosse tempête.

Miezi (f) : douce,

CAMEROUN

Wèlisanè : la patience

Wéya : le feu

Wonja : la liberté

Muñènguè : la joie

Muléma : le cœur

Ékalé ou Modi : la lune

Jengu : la sirène

Madiba : l’eau (comme Madiba Nelson Mandela)

MADAGASCAR

Malala (f) : aimée

Sahondra (f) : fleur d’aloès

Andry (g) : pilier dans la famille

Njaka (g) : celui qui règne

GHANA

Etonam (f et g) : Dieu m’a répondu

Hola (f et g) : le rédempteur

Essenam (f) ou Mawusse : Dieu m’a écouté

Akpene (f) : merci

CENTRAFRIQUE

Kengba (g) : qui ne veut pas être esclave

SÉNÉGAL

Atepa (g) : l’architecte

Keba (g) : le grand homme

Nabasa (g) : le benjamin de la famille

Peyis (g) : la paix

Muskeba (f) : la grande femme

Upëli (f) : jeune fille

Arukaba (f) : les dés sont jetés

Pëli (f) : la lune

NIGERIA

Abayomi : Né/e pour apporter le bonheur

Kashka : Amical

Chinaka : Dieu décide

Feyikemi : Je suis béni

Nilaja : Apporte la joie

SWAHILI

Amani (g) : paix

Shomari (g) : puissant

Jahi (g) : digne

Jalia (f) : honorer

Nihahsah (f) : princesse noire

Aisha (f) : elle est en vie

RWANDA

Zuba (g) : soleil

Umuhoza (f) : celle qui est venue me consoler

TCHAD

Golmem (g) : console-moi.

Solkem (f) : visage pur.

MOZAMBIQUE

Nyelete (f): l’étoile

Sema (g) : éclairer, Illuminer, faire jaillir la lumière

Luzolo (f) : l’amour

Mwete (f) : la lune

BÉNIN

Egioze (g) : la jalousie est indigne de moi

Enomwoyi (f) : l’élégante

Isoke (f) : un don merveilleux de Dieu

Ikuseghan (f) : La paix est meilleure que la guerre

AFRIQUE DU SUD

Ayize (g) : Laisse-le arriver

Amahle (f) : la jolie

Dikeledi (f) : les larmes

