Samuel L. Jackson, un acteur sacré à Hollywood

Petite devinette : de quel film a été tirée la citation suivante « La marche des vertueux est semée d’obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l’œuvre du Malin. Béni soit-il l’homme de bonne volonté qui etc… » ? Un film avec Samuel L. Jackson…

Bingo ! Pulp Fiction, un film de Quentin Tarantino, dans lequel Samuel L. Jackson joue le rôle de Jules Winnfield au côté d’un certain John Travolta. Pulp Fiction est le film le plus connu de Tarantino. Il a remis Travolta au-devant de la scène, mais surtout, il a définitivement offert à Samuel L. Jackson une renommée internationale.

À presque, 48 ans de carrière en tant qu’acteur, Samuel L. Jackson possède une filmographie longue comme le bras. Au fur et à mesure, il est devenu une icône du cinéma américain et a conquis le cœur de plusieurs générations de cinéphiles.

Le cinéma n’était pas sa première passion

Samuel Leroy Jackson est né à Washington D.C. le 21 Décembre 1948. Son père a quitté le foyer alors que le désormais célèbre acteur n’avait encore que 2 ans. Il a donc été élevé par ses grands-parents au Tennessee, sa mère étant restée à Washington D.C. Contrairement à certains acteurs et actrices ayant aspiré à suivre une carrière au cinéma depuis leur enfance, Samuel Leroy Jackson a dans un premier temps tenté d’orienter ses études dans la biologie marine et ensuite dans l’architecture. Mais il finit par obtenir un diplôme en art dramatique au Morehouse College situé à Atlanta, en 1972.

Ainsi, commence alors sa longue carrière très riche. Le premier long métrage dans lequel il joue est le film Together for Days de Michael Shultz de 1972. Par la suite, il enchaîne les petits rôles à la télévision. Il a collaboré pour la première fois avec Spike Lee en 1988, dans le film School Daze, une collaboration qui s’est reproduite à plusieurs reprises dans les années qui suivent.

Une carrière lancée dès ses premiers essais

Mais bien que le fait d’avoir travaillé avec le réalisateur Spike Lee ait été décisive dans sa carrière, bien que Samuel L. Jackson ait également pu travailler avec d’autres grands noms du cinéma américain comme Martin Scorsese (1990 – Les affranchis), Steven Spielberg (1993 – Jurassic Park) ou encore avec Tony Scott (1993 – True Romance), c’est surtout son interprétation de Jules Winnefield dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino qui l’a définitivement propulsé au-devant de la scène. Ce rôle lui a d’ailleurs valu la récompense du « Meilleur acteur dans un second rôle » de BAFTA Awards 1995. Et comme l’a fait Spike Lee, Samuel L. Jackson est devenu un acteur récurrent dans les films de Tarantino.

Un talent confirmé

Ainsi, en 48 ans de carrière, il cumule en tout 159 films. Parmi les meilleurs de sa filmographie nous pouvons citer PulpFiction, Die Hard 3, Les Huit Salopards, Jackie Brown, Do the right thing, A time to kill, Négociateur… Cela étant dit, rares sont les acteurs qui peuvent se targuer d’avoir une filmographie irréprochable. Certains des films dans lesquels Samuel L. Jackson a joué sont tout au plus moyens tandis que d’autres sont tout simplement médiocres.

Quoi qu’il en soit, il a su s’imposer dans un milieu où on se fait difficilement un nom et où on risque facilement de se faire oublier. Son nom en tête d’affiche suffit à lui seul à attirer l’attention des spectateurs, ce qui en fait l’un des acteurs les plus bankable. D’ailleurs, son nom est inscrit dans livre Guinness des records en tant qu’acteur ayant engrangé le plus de recettes au box-office mondial. Depuis 1987, on peut le voir chaque année dans au moins un nouveau film et l’année 2019 n’a pas fait exception.

Une vie privée équilibrée

Côté vie privée, Samuel L. Jackson est marié depuis 1980 à l’actrice Latanya Richardson avec qui il une fille prénommée Zoé, née en 1980. Ayant connu le racisme, l’acteur est très actif dans les mouvements militant contre la discrimination. L’acteur affirme être végétarien depuis des années et est devenu végétalien à partir de 2013. Il a soutenu Barack Obama lors de l’élection présidentielle de 2008.