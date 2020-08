Tester son ADN pour renouer avec ses racines Africaines, c’est possible aux États-Unis !

Depuis quelques années, beaucoup de célébrités afro-américaines se sont prises au jeu et ont fait analyser leur ADN par des sociétés spécialisées dans le domaine afin de renouer avec leurs racines africaines.

Et si l’on dit que l’Afrique est le berceau de l’humanité, les résultats dévoilés par les stars américaines ont prouvé que c’était bel et bien le cas. Grâce à l’élection de Barack Obama au poste de président de la première puissance mondiale, l’intérêt pour les origines africaines a eu un soudain intérêt pour beaucoup de gens. De ce fait, énormément d’afro-américains ont fait le test ADN afin de découvrir leurs origines.

Ce sujet est loin d’être anodin et ce retour aux sources est intéressant quand on sait le lourd passif que l’Afrique et les colonies ont eu avec l’esclavage et le commerce triangulaire. Cela a permis à de nombreux afro-américains (dont des célébrités car de tels voyages ont un coût important) de retourner sur leurs terres natales afin de visiter les pays africains et de se réconcilier avec leurs cultures et leurs ancêtres.

Le test ADN pour retrouver ses racines africaines, est-ce possible en France ?

La réponse est non car le Code Pénal est beaucoup plus strict en France qu’aux États-Unis : “Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers, ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 €”.

En effet, un tel examen ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, et le test ADN dont nous parlons n’entre pas dans ces catégories.

Car les sociétés qui proposent ces tests ADN ne se cantonnent pas seulement aux origines génétiques mais également à leurs prédispositions à certaines maladies. Si les résultats sur les origines ancestrales sont assez fiables (cela ne reste que des statistiques en pourcentage), c’est beaucoup moins le cas pour les prédispositions aux maladies.

De plus, les laboratoires ne sont pas autant contrôlés que pour la recherche médicale ces résultats sont à prendre avec des pincettes donc.

Les utilisateurs de ces tests ADN prennent également le risque de voir leurs données génétiques divulguées ou partagées, puisque la recherche de parents et/ou de cousins est également possible. Cela pose énormément de problèmes éthiques, notamment sur l’anonymat des donneurs de gamètes.

Aux États-Unis, on ne se pose pas autant de questions et déjà plus de 10 millions d’Américains ont déjà fait ce type de test ADN ! Une bonne partie d’entre eux l’ont fait pour en savoir davantage sur leurs origines ethniques et ancestrales et quelques personnalités du showbiz ont partagé leurs résultats… Petit tour d’horizon.

Des stars afro-américaines à la recherche de leurs racines africaines

Oprah Winfrey a participé à un programme d’ADN dès 2006 ! La cultissime animatrice serait à 89% issue de l’Afrique subsaharienne, 8% d’Amérique Native et 3% d’Asie de l’Est. Une analyse plus poussée des examens indique qu’elle serait une descendante de plusieurs tribus d’Afrique, originaires de Zambie, Liberia et Cameroun. En 2007, Oprah a construit une école pour filles en Afrique du Sud et a participé à de nombreuses causes humanitaires en Afrique.

Chris Tucker a eu la confirmation que ses ancêtres étaient originaires de la tribu Ambundu en Angola mais avait aussi une ascendance avec le Cameroun. C’est également le Cameroun dont est originaire l’acteur Chris Rock.

Pour Whoopi Goldberg, c’est 92% Afrique subsaharienne et 8% Europe ! Elle serait ainsi originaire de Guinée-Bissau. En apprenant cela, le gouvernement du pays a tout de suite adressé une invitation pour l’actrice !

Quincy Jones s’est dit surpris quand il apprit que ses résultats n’indiquaient aucune correspondance avec les Américains natifs mais 34% avec l’Europe et 66 avec l’Afrique subsaharienne. Il possède ainsi des origines camerounaises, françaises et galloises !

Forest Whitaker ne serait pas originaire du Wakanda comme le laisserait penser son rôle dans Black Panther mais bien du Nigeria, du village de Nkwere ! Lui et Danny Glover ont visité le pays et exprimer leur joie de renouer avec leurs racines.