L’histoire vraie et tragique de Whitney Houston (partie 2)

Whitney Houston a eu une vie tragique. Difficile. Elle a lutté toute sa vie contre les addictions, son image, les personnes qui l’entouraient et plus encore. Nous avons déjà découvert la première partie de sa vie. Voici la suite…

Une relation étroite avec sa fille

Bobbi Kristina Brown et sa mère, Whitney Houston, partageaient des liens étroits. Elle tenait souvent compagnie à sa mère lorsque Whitney partait en tournée. Bobbi rejoindrait aussi occasionnellement sa mère sur scène.

Bobbi Kristina s’est également occupée de sa mère autant qu’elle le pouvait pendant que Whitney poursuivait son combat contre la dépendance. Un parent a raconté au Daily Beast à quel point Bobbi était proche de sa mère. « Honnêtement, Whitney dépendait à bien des égards de Bobbi Kristina plus que Bobbi Kristina ne l’avait fait d’elle », ont-ils déclaré. « C’était son amie, sa confidente et son protecteur. Peu importe ce qu’elle faisait ou à quel point elle était ivre ou à quel point sa voix se brisait parfois, Bobbi Kristina l’aimait toujours autant et ne l’a jamais abandonnée ».

Bobbi Kristina voulait être une chanteuse comme Whitney et avait commencé à enregistrer des chansons avec elle jusqu’à la mort prématurée de sa mère en 2012. Bobbi Kristina avait le cœur brisé par sa perte et en a parlé dans des interviews.

« Je peux entendre sa voix et son esprit me parler en me disant, continue d’avancer, bébé. Je peux toujours la sentir avec moi. Elle me rend humble », a-t-elle déclaré à ABC News . « Je me souviens de ce qu’elle m’a dit, je me souviens de ce qu’elle m’a appris. … C’était une sœur, une consolatrice. L’esprit qu’elle avait, peu importe où elle était, elle touchait tout le monde ».

Environ trois ans après le décès de Whitney, Bobbi Kristina a été retrouvée dans des circonstances tragiquement similaires, inconsciente dans une baignoire. Elle est décédée quelques mois plus tard. En cause, le fils adoptif de Whitney qui s’est mis à sortir avec sa soeur (pas de lien de sang) et qui semblait aggraver sa dépendance aux drogues et aux abus, comme sa mère. Il a été soupçonné sans qu’on puisse prouver son implication.

Une carrière en souffrance au début des années 2000

L’abus de drogue de Whitney Houston a lentement commencé à devenir évident. La qualité de sa voix a souffert et elle n’a pas été en mesure de livrer des hits. Ce fut un coup dur pour sa carrière dans les années 2000. Dans le but de reprendre le contrôle de sa vie, la chanteuse s’est rendue plusieurs fois en cure de désintoxication avant de déclarer qu’elle était clean en 2010.

Lors d’une tournée à travers l’Europe, l’Asie et l’Australie en 2010, elle a lutté. Houston a eu du mal à obtenir les notes aiguës lors de son concert à Londres. « Elle ne veut pas venir, mon amie soprano », a déclaré Whitney à la foule, selon The Guardian . De nombreux spectateurs ont choisi de quitter le spectacle à mi-chemin et Houston a blâmé le climatiseur pour ses problèmes. « Éteignez la climatisation », a-t-elle demandé aux organisateurs de son spectacle. « Je peux le sentir. Cela enlève ma soprano ».

En Australie, selon Rolling Stone , elle ne se souvenait pas du nom de ses choristes et elle toussait sans relâche. Son émission a reçu de nombreux retours négatifs du public. Une amie proche Aretha Franklin a parlé des incidents, soutenant les efforts de Whitney. « Elle avait perdu le haut de gamme de sa voix et certains spectateurs n’étaient pas très gentils », a-t-elle déclaré. « Mais nuit après nuit, elle s’est tenue là comme une championne et a fait de son mieux ».

Elle a essayé de maintenir son image publique

Whitney Houston a travaillé dur pour présenter un front courageux. Peu importe à quel point il devenait toxique pour Whitney de continuer à donner son meilleur coup à son mariage, elle a persisté. Elle a même fini par faire une émission de téléréalité pour le bien de son mari appelée Being Bobby Brown . Elle a dit à Oprah : « Je voulais juste que les gens sachent que j’étais sa femme ».

Quand Oprah a insisté davantage et a demandé si Whitney était restée avec Bobby malgré son mécontentement afin de prouver que ses détracteurs avaient tort, elle a accepté. « J’essayais de faire une déclaration. Du genre : ‘Vous n’allez pas gagner. Vous n’allez pas faire ça. Nous nous sommes mariés. Nous étions amoureux. Et nous étions fous l’un de l’autre. Nous voulions avoir un famille. Je ne vais tout simplement pas te laisser nous faire ça. Je ne le suis tout simplement pas », a-t-elle déclaré. « Et lui aussi. Il était déterminé. Nous nous sommes battus pour ça ».

W.Houston est également restée longtemps silencieuse sur ses problèmes domestiques. Elle a raconté d’avoir été écrasée par son ex-mari le jour de son anniversaire, un incident dont a été témoin Bobbi Kristina, selon Whitney. « C’était assez intense. Parce que je n’ai pas grandi avec ça, et je ne comprenais pas pourquoi cela s’était produit », a expliqué la star. « Mais il avait une telle haine dans ses yeux pour moi ».

Son histoire cachée avec Robyn Crawford

Sept ans après avoir perdu Whitney, Robyn Crawford a expliqué à quel point leur relation était profonde. Dans un mémoire intitulé « A Song For You: My Life With Whitney Houston », Crawford a révélé des détails sur son amitié avec la chanteuse. « J’en étais arrivée au point où j’ai ressenti le besoin de défendre notre amitié. Et j’ai ressenti l’urgence de me lever et de partager la femme derrière l’incroyable talent », a écrit Crawford dans ses mémoires (via People ).

Les deux se sont rencontrés dans un camp d’été en 1980 et ont sympathisé. « Nous voulions être ensemble », a admis Crawford. « Et cela ne signifiait que nous ». Cependant, dès que la star a conclu son contrat avec Clive Davis, elle a dit à Crawford qu’elle ne pouvait pas continuer à être intime avec elle. « Elle a dit que nous ne devrions plus être intimes, car cela rendrait notre voyage encore plus difficile », a écrit Crawford. « Elle a dit que si les gens découvraient notre existence, ils utiliseraient cela contre nous, et dans les années 80, c’est ce que cela faisait ». Crawford a respecté les souhaits de Whitney et est restée longtemps muette sur leur relation.

Une crise d‘identité profonde

Whitney Houston était souvent perçue comme « pas assez noire » et a même été huée aux Soul Train Awards en 1989. Son saxophoniste, Kirk Whalum, a décrit cette expérience comme déchirante pour Houston dans le documentaire Whitney (via The Guardian ). « C’était l’une de ces cases qui a été cochée, que lorsqu’elle a finalement péri, c’était à cause de ces cases », a-t-il déclaré.

L’équipe de Houston s’est concentrée sur la création d’une image qui ferait d’elle une favorite des fans … Pour les auditeurs blancs. Les chansons qui rappelaient trop les racines de Whitney et la culture noire ont été révisées en studio. La pop star a essayé de briser les stéréotypes et a embrassé son identité avec « I’m Your Baby Tonight » et a collaboré avec des stars comme Stevie Wonder .

Cependant, publiquement, elle ne pouvait pas s’exprimer complètement sur des sujets concernant l’identité raciale. Le documentaire 2017 Whitney : puis-je être moi ? a offert un aperçu de la pensée de Whitney sur son identité raciale.

« Ce n’est pas un bon sentiment », a déclaré W.Houston (via Rolling Stone). « Vous devez vous asseoir là, comme : « Est-ce qu’ils me huent ? » Vous devez être cordiale et sourire comme si tout allait bien … Vous n’êtes pas assez noire pour eux, ou vous n’êtes pas assez R&B. »

Une vie tragique remplie d’épreuves douloureuses… On se demande si un jour, la chanteuse à la voix d’or a été heureuse. Qu’en pensez vous ?