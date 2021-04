6 conseils beauté pour prendre soin de votre peau brune

“Le noir ne craque pas.” C’est une déclaration que j’ai vécue toute ma vie de femme de couleur. Pendant des années, j’ai cru que ma peau brune me protégerait du vieillissement. Si vous regardez les femmes afro-américaines plus âgées de ma famille ou même des célébrités comme Gabrielle Union et Angela Bassett, cela semble être vrai.

Mais plus je vieillis, plus je suis sage en matière de soins de la peau. Bien que mon surplus de mélanine aide à éviter les rides, il ne protège pas contre le cancer de la peau ou l’hyperpigmentation. C’est pourquoi j’ai commencé à devenir plus sérieux au sujet de mon régime de soins de la peau, et les personnes à la peau plus foncée ont des problèmes spécifiques à surveiller. Nous avons discuté avec deux dermatologues spécialisés dans le traitement des peaux de couleur pour obtenir leurs conseils pour prendre soin de la peau brune.

1. Utilisez un écran solaire tous les jours

Je suis un adepte des écrans solaires. Mais même je dois admettre que je viens de commencer à utiliser une crème hydratante quotidienne avec SPF il y a quelques années (ne me jugez pas). La crème solaire a toujours été un incontournable de la plage dans ma famille. Mais quand j’ai appris comment cela pouvait aider à ralentir le vieillissement cutané, je suis devenu plus sérieux dans son application tous les jours.

« J’explique à mes patients de toutes les ethnies que nous pouvons tous subir des photodommages. Nous le montrons simplement différemment sur notre peau », explique la dermatologue Amy McMichael, MD.« Ceux qui ont la peau brune ont tendance à présenter des photodommages avec une hyperpigmentation qui s’aggrave avec le temps sur les joues et le bas du visage. Un teint inégal est le résultat de l’exposition au soleil chez les patients plus foncés. »

La mélanine supplémentaire a toujours ses avantages. Les personnes à peau brune ont plus de mélanine et sont moins sujettes aux coups de soleil et aux rayons UV au fil du temps. Cependant, il est toujours important de porter un écran solaire car le cancer de la peau peut encore survenir.

Savoir que vous devriez porter un écran solaire et le faire sont deux choses différentes. Il est difficile de trouver un hydratant avec un FPS 30+ qui se marie avec une peau plus foncée. Tout ce qui est crayeux ou pâteux peut rendre la crème solaire pénible à porter.

2. Commencez tôt un régime anti-âge et utilisez-le souvent

En raison de la capacité de la mélanine à se défendre contre les rayons UV et les coups de soleil, elle protège également les peaux plus foncées contre les signes du vieillissement comme les rides, les taches brunes et les vaisseaux sanguins visibles. Ainsi, dans la plupart des cas, la peau foncée montre des rides et des taches de vieillesse beaucoup plus tard dans la vie.

La peau afro-américaine a également tendance à avoir plus d’huile, ce qui protège contre la sécheresse et les rides. La peau afro-américaine a tendance à avoir plus de sébum ou d’huile. Une partie contient un facteur hydratant naturel, donc tout cela peut jouer un rôle dans l’apparence et l’esthétique de la peau car elle est moins susceptible d’être sèche.

Mais cela ne signifie pas que votre peau ne peut pas bénéficier d’un peu d’aide. Essayez d’utiliser un produit à base de rétinol qui illumine et unifie le teint. Je vous recommande également d’utiliser un sérum riche en antioxydants qui aide à lutter contre les radicaux libres qui conduisent à l’inflammation.

3. Traitez l’irritation cutanée dès que possible

Ma mère me giflait souvent la main si elle me voyait cueillir mes boutons. C’est parce que la peau brune est plus sujette aux cicatrices et à l’hyperpigmentation. De nombreux dermatologues recommandent des traitements rapides et rigoureux pour l’acné, les éruptions cutanées et l’eczéma sur les peaux brunes. Une fois que vous avez maîtrisé l’inflammation sous-jacente, vous pouvez commencer à traiter toute obscurité ou cicatrice qui reste. Ce qui m’amène à mon prochain point.

4. Choisissez des produits qui aident à l’hyperpigmentation

L’hyperpigmentation, ou l’assombrissement de la peau dans une certaine zone, peut être laissée à la suite d’une inflammation après une poussée d’acné ou une poussée d’eczéma. Le mélasma, une affection cutanée marquée par des zones d’hyperpigmentation, est plus fréquente chez les personnes à la peau plus foncée et survient souvent après la grossesse, après une exposition au soleil ou après la prise de contraceptifs oraux. Alors que la crème solaire – et ne pas cueillir ! – peut aider à prévenir l’hyperpigmentation. Si elle apparaît, il existe des produits topiques que vous pouvez utiliser pour éclaircir les zones sombres.

L’étalon-or des agents éclaircissants est l’hydroquinone. L’hydroquinone est un ingrédient éclaircissant sur ordonnance qui aide à bloquer l’enzyme qui fabrique la mélanine. Il est important de s’assurer que lorsque vous conseillez d’utiliser l’hydroquinone, vous devez faire savoir qu’elle peut être irritante pour la peau et qu’elle peut également provoquer un effet secondaire où la peau devient définitivement pigmentée par de petits dépôts bruns.

Les dermatologues utilisent de l’hydroquinone pour leurs patients. Mais recommandent également des produits de qualité médicale qui incluent des ingrédients éclaircissants comme l’acide azélaïque, la réglisse, l’acide glycolique et l’acide kojique. On rappelle également la protection solaire, car même le teint le plus uniforme peut développer une hyperpigmentation après 5 à 10 minutes au soleil. L’exposition au soleil peut également assombrir toute hyperpigmentation déjà visible.

5. Attention, les traitements au laser ne conviennent pas toujours aux peaux foncées

Les patients à peau claire peuvent manipuler des traitements au laser pour se débarrasser des taches brunes ou des rides. Les peaux plus foncées doivent être prudentes en utilisant ces types de machines.

On utilise pour cela certains lasers de resurfaçage et de resurfaçage fractionné pour les rides et le resserrement, mais la prudence est recommandée sur les peaux plus brunes. Lorsque vous faites des choses comme le laser, vous appliquez de la chaleur qui endommage la couche de mélanine et peut enflammer la peau, exacerbant davantage un problème de pigmentation et laissant derrière elle cette hyperpigmentation post-inflammatoire.

C’est également quelque chose à garder à l’esprit lorsque vous envisagez des traitements d’épilation au laser. Ces lasers ciblent la mélanine dans les cheveux. Lorsque vous avez les cheveux foncés et le teint foncé, il est plus difficile pour les lasers de les distinguer, ce qui peut entraîner des brûlures ou des cicatrices. Cependant, il existe certaines machines, comme le Nd: Yag, qui conviennent mieux aux peaux foncées. Vous voulez toujours voir un praticien certifié qui a déjà travaillé sur la peau brune.

6. Trouvez un dermatologue qui comprend la peau brune

Tous les dermes ne sont pas également familiers avec les particularités des peaux plus foncées. Il est important que les patients de type peau plus foncée recherchent un dermatologue qui est un expert en peau de couleur ou qui a du travail dans le traitement des troubles pigmentaires.