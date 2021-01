Représentation latino-américaine dans les séries télévisées : faible et pleine de stéréotypes

Nous ne sommes pas tous de mauvais hommes. Plusieurs études montrent que la représentation latino-américaine dans les séries télévisées est faible et pleine de stéréotypes. Cela change, mais pas au rythme idéal. Deux nouvelles séries Netflix sont le dernier ajout à briser ces préjugés.

Depuis des décennies, les Latinos dans les films sont des gangsters, des trafiquants ou des prostituées. C’est comme si, fondamentalement, il n’y avait qu’un seul rôle à jouer. Mais cela change. En février 2020, Netflix lance deux séries avec un casting majoritairement latino, Gentefied et The Expanding Universe of Ashley Garcia, qui rompent également avec le rôle qui nous est traditionnellement attribué : le criminel, la femme de chambre, l’amant latin, et l’objet sexuel.

Une image rabaissante entretenue dans les séries télévisées

En 2018, seules 3 des 495 séries produites aux États-Unis se concentraient sur les familles latino-américaines … Sans tomber dans des stéréotypes néfastes. Mauvais hommes, dirait Donald Trump.

La représentation latino-américaine dans le cinéma et la télévision américains – que l’on voit dans une grande partie du monde – a été problématique. Des personnages qui manquent généralement de complexité, sans beaucoup de présence à l’écran. Une étude de la Media, Diversity and Social Change Initiative (MDSC) de l’Université de Californie du Sud indique que seuls 5,8% des personnages qui ont un dialogue et un nom dans la série hollywoodienne sont latinos. Malgré le fait qu’ils représentent le 18% de la population américaine. Et qu’ils sont le groupe ethnique qui consomme le plus de produits culturels. Pourtant, son portrait n’a pas changé depuis les années 1950. En effet, Desi Arnaz a passé une décennie à jouer le stéréotype de l’idole latino dans Yo amo a Lucy.

Une présence à l’écran qui augmente mais reste faible

Soixante-dix ans plus tard, la diversité raciale a imprégné l’industrie. Mais leurs rôles sont toujours coupés par les mêmes ciseaux. Bien que les chiffres de la représentation latino-américaine ne soient pas si encourageants, il existe au moins 15 séries (entre les nouvelles et les anciennes) qui sont disponibles en 2020 sur les plates-formes câblées et de streaming qui ont des caractères latinos non stéréotypés. Cependant, le changement n’a pas été total. Au Latino Media Fest 2019, un espace qui célèbre les créateurs qui travaillent pour la diversité, plusieurs professionnels de la télévision latino ont évoqué les difficultés qu’ils ont rencontrées dans l’industrie.

De plus, ils ont évoqué l’incertitude sur le sort de leur série, le manque de financement et la difficulté qu’ont les acteurs à obtenir des rôles. Les producteurs et acteurs latinos continuent de lutter contre les stéréotypes. A l’image de l’acteur Noel Gugliemi, dont la marque est de représenter « fréquemment des criminels et / ou des gangsters ». Gugliemi, d’origine mexicaine et italienne, a joué 10 fois un personnage nommé « Hector » depuis qu’il a commencé sa carrière il y a 20 ans. C’est un exemple clair de la manière dont les rôles sont écrits et des rôles que ces acteurs peuvent obtenir.

Il y en a qui en ont déjà assez dit.

L’une d’elles est l’actrice Stephanie Beatriz, qui était la sœur de Gloria, la Latina très scandaleuse et exagérée jouée par la colombienne Sofía Vergara dans Modern Family. Bien que la série a essayé de rompre avec les stéréotypes sur la conformation des familles, elle n’a pas réussi à éviter le lieu commun des Latinos. Gloria avait toujours l’habitude de qualifier son pays d’origine de dangereux, plein de prostituées et de clochards.

Quand Beatriz a dû jouer sa sœur, elle a demandé à Gloria où était la rivière pour laver ses vêtements. C’est la paille qui a brisé la coupe des stéréotypes. Beatriz a décidé qu’elle devrait jouer des rôles dans des séries qui représentent mieux sa culture. Maintenant, elle est l’une des deux Latinas qui jouent dans la série Brooklyn 99, sur une escouade de police à New York.

Une volonté de mieux faire chez Netflix

Avec Gentefied et The Expanding Universe of Ashley Garcia, Netflix cherche à équilibrer sa part de produits Latino après avoir annulé One Day At A Time. Deux nouvelles séries télévisées qui ont été bien accueillies. C’est l’histoire d’une famille latino de la classe moyenne vivant à Los Angeles. La série traitait de la discrimination, du trouble de stress post-traumatique, de l’utilisation des armes, du féminisme, de la sexualité, entre autres sujets qui ne portaient pas nécessairement la marque du stéréotype latino.

Netflix lui a dit au revoir en mars 2019. Lorsqu’il a annoncé l’annulation, le réseau a déclaré qu’il n’y avait « pas assez de gens qui regardaient la série pour justifier une autre saison ». La plate-forme – comme c’est sa coutume – n’a pas révélé de chiffres d’audience. Mais a reconnu que de nombreux Latino se sentaient représentés « pour la première fois » par la série.

Le réseau leur a demandé de ne pas considérer l’annulation comme un signe que « leur histoire n’est pas importante ». La réponse des fans, a déclaré Netflix, lui a rappelé de continuer à « chercher des moyens de raconter ces histoires ».

Ce sont des séries télévisées familiales. Et, chacune à sa manière, elles défient les stéréotypes qui entourent souvent les personnages latinos dans la production américaine. Gentefied raconte l’histoire de trois cousins latinos qui travaillent pour développer l’entreprise familiale et réaliser le rêve américain de leurs parents et grands-parents. PeoplefiedIl a un casting de 15 acteurs latinos avec des noms et des dialogues propres. Ashley Garcia est une adolescente de génie de 15 ans qui est ingénieur et travaille à la NASA. Les deux séries abordent également le problème de la gestion des conséquences de la marginalisation de la culture latino aux États-Unis.

Les séries télévisées et nous-même façonnons notre images

La manière dont les Latinos … Et, en général, toute communauté minoritaire … Sont représentés dans les médias crée l’imaginaire populaire. L’anthropologue de l’Université pontificale catholique du Pérou, Gisela Cánepa, affirme que les stéréotypes appliqués sur les écrans peuvent avoir des répercussions sur la perception que le public a des personnes représentées. La sociologue guatémaltèque Diana Sagastume dit que cette représentation simpliste est marquée par « la culture dominante qui développe ces stéréotypes et les reproduit comme une constante ».

Si vous vous en tenez à l’image médiatique des Latinos, nous sommes des criminels violents, des trafiquants de drogue, des terroristes, des violeurs, des paresseux, entre autres.

Un discours qui a déjà été repris à des fins populistes par le président Donald Trump dans des discours et des publications sur les réseaux sociaux. Ces arguments démagogiques sont renforcés par ces types de personnages dans les séries télévisées et les films.

Mais ce ne sont pas seulement les autres qui forment une image. Mais nous-mêmes. Gisela Cánepa dit qu’il est important de considérer les séries comme des « produits culturels » qui génèrent des « produits sociaux ». Son impact positif et négatif sera défini par qui le produit, qui le consomme, comment le sujet est abordé et dans quel environnement social. Cánepa dit qu’au Pérou, par exemple, davantage de personnages asiatiques, noirs et autochtones sont inclus à la télévision. Mais cet effort n’a pas contribué à une meilleure compréhension de la diversité péruvienne. En effet, « chacun a sa place » et ils restent enfermés dans des stéréotypes.

Conclusion

Il ne s’agit pas de négliger nos défauts et nos problèmes, ni de sanctifier les Latinos. Il s’agit d’élargir le look. Quelque chose que d’autres séries Netflix telles que … La Casa de las Flores, Club de Cuervos et Gran Hotel … l’ont déjà fait. Même les narcos s’inspire de l’histoire vraie des cartels de la drogue d’Amérique latine. Elle s’est efforcée de montrer ce qui s’est réellement passé dans les années 1980 et à quoi ressemblait la lutte pour essayer de contrôler cette industrie massive.

Mais a également mis l’accent sur une responsable qui pendant des décennies n’a pas été signalé. Les États-Unis eux-mêmes, leurs services de sécurité et l’appétit insatiable de sa population à se droguer. Ils ne sont pas un stéréotype, un dispositif narratif bon marché. Ce sont des personnages qui montrent la dure réalité de certaines parties du continent.