L’histoire tragique de la vraie vie de Mary J.Blige

Depuis les années 1990, Mary J.Blige gagne sa vie en mettant son cœur et les expériences passées de son enfance et de son âge adulte dans sa musique. Ayant signé chez Uptown Records à l’adolescence, la reine du hip-hop soul a dominé les charts avec des chansons passionnées comme “Real Love” et “You Remind Me”. Et bientôt des collaborations et des duos avec George Michael, Elton John et U2 ont suivi, la catapultant sur la liste A pour toujours.

La chanteuse lauréate d’un Grammy Award s’est également révélée être un talent aux multiples facettes. Ses contributions musicales, ainsi que ses performances d’acteur dans des films tels que le film Netflix 2017 Mudbound, lui ont valu une étoile bien méritée sur l’emblématique Hollywood Walk of Fame en janvier 2018.

Mais son succès continu a toujours exacerbé des problèmes profondément enracinés. Cela a entraîné une nouvelle série de problèmes personnels. Sa vraie vie est bien plus déchirante que n’importe quelle chanson qu’elle ait jamais écrite. Voici l’histoire déchirante de la vie tragique de Mary J.Blige.

La famille de Mary J.Blige est « en colère, haineuse, jalouse »

Ayant grandi dans la ville sablonneuse de Yonkers avec sa mère Cora, sa sœur, cinq cousines et deux tantes, Mary J.Blige a toujours été entourée de musique. Les tubes de grands artistes soul comme Aretha Franklin et Patti LaBelle étaient toujours en fond sonore. Bien qu’ils vivaient dans la pauvreté dans un quartier rongé par la drogue, l’amour et une cellule familiale forte ont parfois la capacité de surmonter même les situations les plus désagréables. Mais l’éducation de Blige était tout sauf positive.

En parlant à The Guardian, elle a utilisé un langage dur pour décrire les membres de sa famille. « L’environnement dans lequel j’étais, ils vont se fâcher contre moi. Mais c’est la vérité, ils étaient des gens en colère, haineux, jaloux, ignorants et fiers ». Et elle a spécifiquement appelé ses tantes « de très mauvaises personnes ».

Sa relation avec sa mère était également très tendue, disant que sa mère voulait être chanteuse. « Il se peut qu’elle vive par procuration à travers moi. Mais je pense qu’elle est devenue vraiment amère à ce sujet », a déclaré Mary J.Blige. « C’est probablement pourquoi nous ne nous sommes jamais entendues ».

En 2017, il semblait qu’elles avaient arrangé leur relation lorsque Blige a prononcé un discours émouvant en dédicace à sa mère lors de l’ événement VH1 Dear Mom. Elle a dit : « Je suis heureuse de t’avoir choisie pour être ma mère parce que tu m’as donné tout ce que j’aime chez moi ».

Le père de Mary J.Blige y a « disparu »

Dans une interview accordée en 2002 au Guardian, la journaliste Caroline Sullivan a rappelé une expérience qu’elle avait eue avec la chanteuse quelques années plus tôt alors qu’elle s’adaptait encore à la célébrité. Les choses avaient complètement disparu lorsque Sullivan a posé la question apparemment anodine : « Y a-t-il un M. Mary J.Blige ? ». Blige, supposant que Sullivan faisait référence à son père Thomas, se leva et quitta la pièce.

Il a été révélé plus tard que Thomas avait abandonné sa famille à un moment donné de son enfance. Et que Blige n’avait pas eu la chance de le rencontrer pendant de nombreuses années. Quand ils se sont finalement rencontrés face à face, Thomas était préoccupé par sa carrière ratée de musicien.

Mary J.Blige n’est pas diplômée du lycée

En s’adressant au Washington Post, Mary J.Blige a déclaré qu’en tant qu’enfant, elle « ne se souciait pas d’obtenir une éducation », abandonnant finalement l’école en 11e année. À cause de ça, elle a rencontré beaucoup de problèmes tout au long de sa carrière. « Cela fait très mal quand vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce qu’une personne dit lors d’une réunion ou que vous ne comprenez même pas ce que vous lisez dans votre contrat », a-t-elle déclaré.

En 2011, elle a décidé de faire de son éducation une priorité en obtenant son GED. « Ce que j’ai compris de l’éducation, c’est que c’est la clé de la vie », a-t-elle déclaré. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles elle se rendait à l’Université Howard. Cette rumeur proviendrait directement de la chanteuse elle-même. Après avoir fait la sérénade aux fans de Central Park à New York sur Good Morning America sur ABC, Blige aurait partagé avec la foule (hors caméra) qu’elle avait été acceptée à l’université et commencerait ses études en 2014.

Tout le monde a été complètement choqué par la nouvelle, en particulier l’université. Le Trusted Voices du Washington Post a rapporté une déclaration de l’école, renversant la rumeur et niant que Blige avait été accepté sur le campus historiquement noir. Cependant, ils lui ont laissé la porte ouverte pour qu’elle devienne un jour HU Bison en disant : « Nous sommes heureux de travailler avec Mme Blige pour terminer le processus d’admission officiel ».

Mary J.Blige a parlé de sa dépression dans sa musique

Dans une interview avec Creators (via Essence), Mary J.Blige a décrit comment sa vie a changé après la sortie de son premier album, What is 411?

La belle brune vivait toujours avec sa famille sur les projets à Yonkers, New York. Et elle s’est vite rendue compte qu’elle n’obtiendrait pas une tape dans le dos ou des coups de poing de ses voisins à chaque fois que ses chansons seraient à la radio. « Les gens veulent acheter vos disques, ils veulent vous voir », dit-elle. « Mais les gens du quartier voulaient vous tuer pour ça. Alors vous avez emmené cette fille hors du quartier et l’avez jetée avec toutes ces choses et ainsi elle survivra de la seule façon qu’elle connaît ».

Elle poursuivit en décrivant comment elle était « en enfer » au début de sa carrière. Mais cela lui a fait comprendre que le chant pouvait la sauver. Elle a ensuite enregistré son deuxième album, My Life , qu’elle a décrit comme sa « demande d’aide ». Elle a déclaré : « Je ne pensais pas que quiconque prêterait attention à ma demande d’aide. Mais ma base de fans l’a fait ». La formule gagnante pour son album s’est avérée être la dépression et toute cette oppression dont elle faisait face dans sa vraie vie. Et quand elle a nourri cette douleur déchirante dans ses paroles, elle est devenue une force musicale avec laquelle il fallait compter.

La consommation de drogue et d’alcool était la façon dont Mary J.Blige a fait face

Après avoir fait face à tant d’événements dévastateurs de la vie, Mary J.Blige s’est tournée vers la drogue. Dans une interview accordée à Los Angeles Confidential en 2013 (via USA Today ), la chanteuse de « Not Gon ‘Cry » a parlé de ses dépendances passées… Qu’elle a révélées plus tard comme une consommation de cocaïne. Elle a dit : «Tant de moments sombres, ils se sont additionnés et c’est ce qui est sorti de la toxicomanie, en essayant de tout engourdir par la drogue ».

Les drogues illicites n’étaient pas son seul vice. La chanteuse a abandonné son habitude de cocaïne et l’a « changée » en alcool pour aider à « dissimuler sa culpabilité ». La honte. Abandon. Son réveil est venu en 2012 après la mort de sa collègue chanteuse, Whitney Houston. « La mort de Whitney Houston m’a vraiment affecté », a-t-elle déclaré. « Sa mort est une autre raison pour laquelle j’ai arrêté [de boire] ».

Pour lutter contre sa dépendance, la chanteuse ne s’est pas inscrit dans un centre de réadaptation. Au lieu de cela, elle s’est tournée vers une puissance supérieure. « Je crois que tout ce que l’homme peut faire pour moi. Dieu peut le faire pour moi d’une manière plus grande », a-t-elle expliqué. « J’ai décidé de prier et de chercher Dieu par moi-même. Je suis juste resté sur La Parole. Et cela a fonctionné ».

Depuis lors, Blige a adopté une approche peu orthodoxe pour lutter contre l’alcoolisme. Lors d’une apparition en 2012 sur The Wendy Williams Show (via BET ), elle a admis qu’elle n’avait pas abandonné l’alcool pour toujours. « Je n’ai pas besoin d’alcool pour sortir d’une dépression ou d’un mauvais moment. Mais je bois occasionnellement avec mes amis », a-t-elle expliqué.

Mary J.Blige était dans une relation difficile avec un chanteur de R&B

Dans les années 90, l’âme du hip-hop, mélange de R&B et de rythmes hip-hop, régnait en maître. Mary J.Blige est tombée amoureuse d’un confrère chanteur également plongé dans ce même genre musical : Cedric “K-Ci” Hailey du quatuor Jodeci R&B. Leur romance semblait être la douce fusion mélodique de deux artistes également foirés. Du moins en ce qui concerne leur carrière, et qui a duré 12 ans, selon Esencia. Cependant, Blige a admis que les choses étaient devenues irrespectueuses et abusives dans une interview enregistrée.

Au cours d’un incident, elle et Jodeci étaient à Londres pour se produire, et ils ont eu des entretiens séparés à la caméra avec la même émission de télévision. Blige, ignorant ce que K-Ci avait discuté pendant son segment, a partagé la nouvelle de ses fiançailles avec les animateurs et le public de l’émission. L’émission a ensuite diffusé un clip pré-enregistré du segment K-Ci avec lui annonçant à la foule, « K-Ci ne se marie pas ! ». Lorsque la caméra s’est retournée vers Blige, le visage rempli de douleur et de colère, elle a répondu à la hâte aux images en disant : « Non, nous ne nous marions pas maintenant ».

Après cet événement, Blige a toujours essayé de garder leur relation intacte. « Quand j’étais censée lâcher prise, j’ai commencé à me sentir comme si … Non, je ne peux pas laisser ces femmes prendre ce pour quoi je sais pourquoi j’ai travaillé si dur… Ce pour quoi je pleurais tous les soirs et ce pour quoi je me suis vraiment battue et j’ai été abusée ».

Le mari de Mary J.Blige l’aurait trompé avec une de ses proches

En 2003, Mary J. Blige a épousé Martin “Kendu” Isaacs. Plus tard, elle l’a embauché comme son manager, et les choses semblaient bien se passer… Jusqu’à ce qu’elles disparaissent. En 2016, il a demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables. Leur divorce était tout sauf à l’amiable. Et assez tôt, l’ex-couple s’est disputé pour tout. Des paiements de pension alimentaire aux rumeurs selon lesquelles Isaacs avait fauté pendant leur mariage.

Au cours de son documentaire VH1, Fuerza de Una Mujer (via Extra ), Blige s’est ouverte à son collègue chanteur Ne-Yo, qui produisait des chansons sur son nouvel album, sur les rumeurs d’infidélités. Elle cite sa propre protégée, une chanteuse nommée LaNeah “Starshell” Menzies, comme la femme qui les séparait. Bien que le nom de Starshell n’ait pas été entendu. « Toutes ces années sont venues à ça. Comme tu ne m’as même pas choisi, tu as choisi quelqu’un d’autre », dit-elle. « C’est humiliant. Cela m’a fait beaucoup de mal ».

Dans un autre clip de la série, Blige a déclaré à Ne-Yo en référence à Starshell. « Juste pour être clair … Ne la laissez pas s’approcher de moi, car c’est la responsable de tout cela ». Starshell a également été répertoriée dans la demande de divorce de Blige, selon TMZ. Pendant leur mariage, la chanteuse a affirmé que son ex-mari avait pris plus de 420 000 dollars pour « frais de voyage ». Mais que l’argent aurait été dépensé pour son amant.

Mary J.Blige envisageait le suicide

La tourmente qu’elle a vécue tout au long de sa vie l’a presque poussée à bout. Et la chanteuse a révélé à CNN qu’à un moment donné, elle avait même eu des pensées suicidaires.

Mary J.Blige a déclaré : « Je suppose que c’était quelque chose en moi qui voulait mourir. Vous savez, je suppose que mon esprit ne voulait pas mourir. Mais mon corps physique était définitivement à un moment donné comme s’il devait mourir ».

Heureusement, son être intérieur l’a aidé à traverser ces moments sombres. « Mon corps physique envisageait le suicide et toutes ces autres choses folles », a-t-elle poursuivi. « Et c’est mon esprit qui m’a sauvé, je pense ».

Mary J.Blige a vu des femmes souffrir de « situations désastreuses »

En 2009, Mary J.Blige a cofondé un centre à Yonkers appelé la Fondation pour l’avancement des femmes maintenant (FFAWN). Le centre a été créé comme un havre de paix. Les femmes et les filles peuvent y acquérir des compétences pratiques, s’entraider. Et obtenir les outils dont elles avaient besoin pour être plus autonomes. La fondation est quelque chose que Blige a à cœur. Mais lors de la cérémonie d’inauguration du centre, la couche de tristesse sous son excitation a rapidement réveillé sa tête.

En parlant à CNN, Blige a déclaré qu’elle avait été forcée d’aider les femmes. Surtout après ce qu’elle avait vécu en grandissant. « En tant qu’enfant, j’ai [vu] les femmes souffrir vraiment de situations terribles et terribles. Et depuis que j’étais enfant, j’ai promis de vouloir faire quelque chose … N’importe quoi … Qui puisse les aider à avoir une meilleure estime de soi afin qu’elles n’aient pas à être soumises à des hommes qui veulent les tuer ».

Elle a ajouté que la cérémonie d’ouverture lui avait donné des sentiments mitigés. « C’était heureux et triste … Parce que vous savez que l’endroit où j’ai vu tant de femmes souffrir est le même endroit où j’ai souffert. C’est le plus triste », a-t-elle expliqué. « Mais la bonne partie est que je suis de retour pour aider. J’ai recommencé à faire ce que je rêvais de faire. Mon rêve se réalise ». Philanthrope, comme sa consoeur Jennifer Lopez.

Mary J.Blige : « Aussi publique que je suis, je suis vraiment privée »

« Il a fallu beaucoup de prière », a déclaré Mary J.Blige dans une interview d’octobre 2019 sur la façon dont elle avait géré ses tragédies dans sa vie. Elle porte son cœur dans sa musique. Elle parle avec candeur de son passé. Mais il y a quelque chose que le public ne saura jamais, et pour une raison valable.

« Tout le monde pense tout savoir. Mais personne ne le sait vraiment », a-t-elle expliqué. « Tu sais seulement ce que je te dis. Et je ne dis pas tout ».

« Aussi publique que je sois, je suis vraiment privée… Je vais vous donner le jus et la vérité. Mais pas les choses qui vont me tuer… J’ai grandi dans un quartier où nous ne pouvions pas. Je ne dis pas tout », a-t-elle poursuivi.

Cependant, Blige sait que parler de son propre traumatisme l’a aidée à se connecter avec ses fans. Et elle espère qu’elle pourra aider les autres à guérir. « La relation que j’ai établie avec mes fans … Juste parce que je suis Mary J.Blige et que je suis une énorme superstar … Vais-je commencer à leur refuser notre thérapie ? Cela se produit pour que nous puissions parler ».