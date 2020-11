Qui est Tina Kunakey, l’épouse de Vincent Cassel ?

Vous l’avez sûrement découvert le jour où elle s’est affichée au bras de Vincent Cassel. Vous avez certainement été surpris par leur différence d’âge. Et pourtant, elle est folle de lui et vient de lui donner un enfant, c’est Tina Kunakey.

Jeune, belle, épanouie et sûre d’elle, Tina Kunakey s’assume et se fiche du quand-dira-t-on. La belle brune aux cheveux crépus a beau avoir quelques années de moins que son conjoint, pour autant, elle affiche un bonheur complet. Découvrons la un peu plus.

Une vie toute tracée

C’est dans le mannequinat que Tina Kunakey a débuté sa carrière. Cette métisse est née en 1997 à Caltanissetta, en Sicile, d’un père togolais et marocain, et d’une mère sicilienne. Dès l’âge de 8 ans, la Française, qui grandit à Biarritz, attire le regard des professionnels de la mode. Freinée par ses parents, l’apprentie mannequin exécute toutefois quelques photos pour des marques de vêtements. Tina Kunakey s’est fait remarquer pour la première fois en participant au clip Danjé du rappeur français Kalash.

Elle intègre très rapidement l’agence de mannequins espagnole Mad Model Management, puis l’agence SUPA Model à Londres, ville où elle réside. Elle y apprend simultanément à parler plusieurs langues, et multiplie les clichés pour se faire connaitre sur lInstagram. Plusieurs magazines, dont les versions italiennes de Vogue et de Marie-Claire, la sollicitent pour des séances photos.

En octobre 2016, elle participe au clip Belinda de M Pokora. Très friande des réseaux sociaux, où elle partage sa vie et ses passions, elle est suivie par de nombreux fans. Tina Kunakey devient aussi l’ambassadrice de la marque VOLCOM qui compte également dans ses rangs le mannequin Georgia May Jagger, fille de Mick Jagger.

Avec Vincent Cassel, c’est une histoire d’amour et de complicité

Côté cœur, elle a rencontré l’acteur Vincent Cassel pendant des vacances en 2016. Ils se trouvent de nombreux points communs malgré leur différence d’âge. C’est lors du défilé Victoria’s Secret en novembre 2016 que Tina Kunakey et Vincent Cassel officialisent leur relation. Les deux tourtereaux n’hésitent pas à partager leur quotidien via les réseaux sociaux. Ils se marient le 24 août 2018.

En couple depuis quatre ans, l’acteur de 53 ans et le mannequin de 23 ans ont scellé leur belle histoire d’amour en devenant l’année dernière les parents d’une adorable petite Amazonie, née le 19 avril 2019. S’ils se montrent régulièrement sur les réseaux sociaux, dévoilant les coulisses de leur quotidien partagé entre l’Europe et l’Amérique du Sud, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont jusqu’à présent toujours pris soin de préserver l’anonymat de leur fillette, qui n’est jamais apparue sur leurs photos.

Fous amoureux, inséparables depuis leur incroyable coup de foudre survenu en 2015 à Biarritz, Vincent Cassel et Tina Kunakey forment un couple atypique et solide qui fait rêver les fans, n’en déplaisent aux sceptiques qui relèvent souvent leur différence d’âge – trente années d’écart. En décembre 2018, le comédien s’était tendrement confié sur sa rencontre avec son épouse. «Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l’ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux», avait-il déclaré. En février dernier, alors qu’elle était toujours enceinte de leur petite Amazonie, Tina Kunakey avait fermement répliqué face au commentaire désobligeant d’un internaute qui lui avait dit que son « fils aura une mère et un papy ». « Et toi toujours pas de cerveau », avait-elle lâché dans une story Instagram.

Une chose est sûre, Vincent Cassel et Tina Kunakey n’ont que faire des réflexions et autres attaques ignorantes. Leur belle complicité en dit long et parle même pour eux. Preuve que cette histoire d’amour est partie pour s’inscrire dans la durée.