Selena Gomez, la jeune star latine adepte des réseaux sociaux

Selena Gomez est née le 22 juillet 1992 à Grand Prairie, au Texas. La jeune Américaine cumule les casquettes de chanteuse, d’actrice et de productrice.

À cause de son histoire d’amour tumultueuse avec l’autre star adolescente Justin Bieber, elle a parfois été considérée seulement comme « la petite amie de » et c’est très réducteur tant le rayonnement à l’international de cette artiste d’origine latine est important.

En effet, Selena est une « Millenial » qui a très bien compris la force des réseaux sociaux. C’est la quatrième personnalité la plus suivie au monde et elle se classe à la première place sur Instagram !

Accessoirement, elle possède déjà un nombre impressionnant de récompenses que ce soit pour ses performances d’actrice dans des séries et des films ou pour ses performances de chanteuse en solo ou en groupe. Meilleure actrice latino-américaine, meilleure performance actrice enfant, MTV Award, ALMA Award ou NRJ Music Award, Selena Gomez s’impose déjà comme une référence surmédiatisée et suivie pas des millions de personnes. Sans filtre ?

Une enfance texane difficile

Selena Marie Gomez a été nommée ainsi en hommage à la chanteuse mexicaine Selena Quintanilla Perez dont elle suivra les traces dans la chanson par la suite. Née au Texas de parents américains, elle possède néanmoins de profondes racines latines avec une descendance mexicaine du côté de son père et italienne du côté de sa mère.

Son enfance est difficile et très vite, c’est sa mère qui s’en occupe et a même du mal à finir les mois et remplir les assiettes. Très tôt, la jeune Selena se passionne pour le théâtre et à l’âge de sept ans, elle passe déjà des auditions pour des émissions pour enfants. Elle obtient le premier rôle dans Barney et rencontre par la même occasion Demi Lovato.

Elle y jouera jusqu’à être trop vieille pour continuer. Selena Gomez n’a que 12 ans mais elle commence déjà à se faire un nom et fait ses premières apparitions dans des films et des publicités. Sa carrière va prendre son envol quand elle se fait recruter par Disney Channel en 2004.

Repérée très jeune par Disney

Très précoce, elle continue de gravir les échelons jusqu’à obtenir le rôle de Alex Russo dans la série de Disney, Wizards of Waverly Pl ace , et commence à enregistrer ses premières chansons, toujours pour Disney. Par la suite, elle va signer un contrat avec Hollywood Records et crée à 17 ans, sa propre société de production avec sa mère. Versatile, elle prête également sa voix à des personnages de films d’animation ( Arthur et la Vengeance de Maltazard , Hôtel Transylvanie ) et continue d’enchaîner les rôles.

Selena Gomez continue de prendre du galon et parvient enfin à se détacher de son rôle d’adolescente superstar pour prétendre à des rôles plus adultes. Elle joue ainsi dans Bienvenue à Monte-Carlo ou Spring Breakers .

En parallèle, Selena gère également sa carrière de chanteuse. En 2009, elle annonce la création de son propre groupe Selena Gomez and the Scene et elle empile les succès et les récompenses aux Billboards. Après 3 albums, 8 singles et plus de 2 millions d’albums vendus, Selena Gomez décide de lancer sa carrière en solo dès 2013.

L’enfant-star est devenue une jeune femme latine influente

Elle se dit influencée par des artistes comme Bruno Mars, Britney Spears, Enrique Iglesias ou encore Katy Perry et Rihanna. Starifiée très jeune, Selena a su monter très vite et devenir l’une des artistes les plus influentes de sa génération et elle a démontré savoir comment s’y prendre. Dès 2010, elle chante aussi bien en anglais qu’en espagnol avec des titres comme Un año sin lluvia jusqu’au hit Taki Taki avec DJ Snake en 2018.

Pour l’instant, elle gère bien mieux sa carrière que Britney Spears, son idole, elle aussi médiatisée très jeune. Cela n’empêche pas Selena Gomez d’avoir une vie mouvementée et entachée par des problèmes de santé (greffe de rein à cause d’un lupus, problèmes psychiatriques après un choc émotionnel). Du fait de son image d’enfant-star, Selena s’est beaucoup impliquée dans des associations pour mobiliser les jeunes et les enfants. Elle est en effet ambassadrice de DoSomething.org et s’occupe de recueillir des chiens errants à Porto Rico.

Encore plus précoce que Shakira, elle devient une ambassadrice de l’Unicef à 17 ans ! Elle utilise également son influence pour améliorer les conditions de vie des enfants au Ghana ou aux catastrophes climatiques comme à Haïti. Et de l’influence, elle en a, ce n’est pas ses abonnés qui diront le contraire. Côté ventes, ça ne va pas trop mal non plus pour la bomba latina : elle a déjà vendu plus de 7 millions d’albums et 22 millions de singles. À 27 ans.