Shakira, une star colombienne impliquée dans la protection de l’enfance

Waka Waka , Whenever, Wherever , Loca , Hips don’t lie ou Estoy aquí … Inutile d’en dire plus, vous avez tous reconnu la star de la pop internationale : Shakira !

Née le 2 février 1977 à Barranquilla en Colombie, Shakira Isabel Mebarak Ripoll est une auteure–compositrice–interprète colombienne et une icône de la pop culture.

Formant l’un des couples les plus connus au monde avec le footballeur Catalan Gérard Piqué avec qui elle a eu deux enfants, la chanteuse colombienne se distingue aussi bien pour son style musical et ses danses sensuelles que son implication pour les enfants défavorisés et sa fondation humanitaire.

Difficile d’être passé à côté du succès planétaire de Shakira qui a donné sa voix à l’hymne de la Coupe du monde football 2010. Elle n’a pas perdu de temps pour gravir les échelons des différents Billboard. Retour sur une carrière sensationnelle qui n’est pas prête de s’arrêter quand on sait que la bomba latina n’a fêté ses 40 ans que tout récemment… Magia.

Une star précoce en Colombie

Shakira naît dans une ville portuaire au bord de la mer des Caraïbes d’une mère colombienne d’origine espagnole et d’un père américain d’origine libanaise. Cette métisse est diagnostiquée hyperactive (tout comme Salma Hayek) et est extrêmement précoce. Elle suit des cours de danse et des chants et ira même jusqu’à composer sa première chanson à huit ans ! La jeune Colombienne compte bien faire carrière et commence déjà à se produire dans sa région natale en participant à des shows télévisés et des concours pour enfants.

Un représentant de Sony la repère naturellement et elle signe un contrat pour trois disques à l’âge de… 14 ans. Son premier album Magia fait connaître Shakira en Colombie tandis que le deuxième album ne rencontre pas le succès espéré. Au pied du mur, elle sort finalement Pies Descalzos en 1996 et le disque est un véritable hit qui fait décoller sa jeune carrière.

Avec pas moins de cinq millions de ventes, elle remporte un grand nombre de récompenses dont le Billboard Latin Music Awards avec l’album révélation de l’année. Les progrès sont fulgurants et la jeune star prévoit déjà de produire son prochain album et s’attelle à la langue anglaise.

La suite logique pour Shakira : direction les États-Unis

La progression vers les sommets continue pour Shakira et le cinquième album sera encore un succès, mais cette fois-ci aux États-Unis. Laundry Service , vendu à plus de 15 millions d’exemplaires, permet à « Shak » de devenir une réelle star internationale.

Sa maison de disques en profite pour rééditer ses anciens albums colombiens pour les faire découvrir à son nouveau public américain.

Shakira continue d’enchaîner les albums et les succès au cours de sa carrière. Elle participe au concert d’inauguration de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud (une première pour l’Afrique) et son titre Waka Waka sera choisi comme hymne officiel. C’est au cours de cet événement qu’elle rencontrera son compagnon Gérard Piqué de la sélection espagnole avec qui elle aura deux enfants en 2011 et 2015.

Ses deux plus grands succès Hips don’t lie et Whenever, Whereve r se vendent à 13 millions d’exemplaires et la classent numéro 1 dans une trentaine de pays. Elle détient également d’autres records comme le nombre de ventes pour une artiste colombienne avec 80 millions d’exemplaires. Elle est également la seule artiste d’Amérique Latine à avoir été à la première place des Billboards américain, australien et britannique.

Shakira a de nombreuses influences musicales et est polyglotte, ce qui lui a permis de se produire dans beaucoup de pays et d’interpréter dans différentes langues. Elle déclare s’inspirer de folklore latin, de pop et de rock latino. Elle utilise également beaucoup la musique orientale et ses danses du ventre ont participé à la rendre célèbre.

Son rayonnement lui permet de s’impliquer encore plus dans l’humanitaire

Dès ses 18 ans, la jeune femme avait déjà créé sa fondation humanitaire en faveur des enfants colombiens défavorisés. Pies Descalzos a permis la construction de bon nombre d’écoles en Colombie et des dons de nourriture.

En 2003, à seulement 26 ans, elle est la plus jeune ambassadrice de l’Unicef. En 2006, c’est l’ONU qui reconnaît son travail humanitaire.

Elle ne s’arrête pas en si bon chemin et continue son travail inlassablement. Défenseure des enfants, elle inaugure la fondation América Latina Acción Solidaria avec d’autres artistes d’Amérique du Sud. Elle n’a de cesse de continuer à combattre la pauvreté et élargit toujours plus son rayon d’action. À l’occasion de la Coupe du monde de football 2010, elle s’implique pour assurer l’éducation de pas moins de 72 millions d’enfants déscolarisés à travers le monde !

Selon Sony qui l’a fait signer alors qu’elle n’avait que 14 ans, Shakira est tout simplement l’artiste colombienne la plus populaire de tous les temps et les records des ventes de ses chansons et de ses classements aux Billboards sont hallucinants.

Forbes la classe même à la quatrième place des femmes à avoir gagné le plus d’argent dans l’industrie musicale derrière des femmes comme Madonna, Barbra Streisand, Céline Dion mais bien devant une autre star latine internationale : Jennifer Lopez. Petit rappel, elle n’a que 40 ans et c’est bien moins que toutes les chanteuses classées plus haut.