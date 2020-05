Riz, haricots, sucré et salé : 10 plats cubains qui mettent l’eau à la bouche

Petite île coincée dans la mer des Caraïbes et entourée par le Mexique, les États-Unis et les autres îles Antillaises, Cuba est un état insulaire communiste reconnu pour ses plages de sable fin, ses danses, son rhum et ses cigares. Souvent moqué pour la frugalité de ses repas, la cuisine Cubaine ne rayonne pas à travers le monde et c’est là une belle injustice. Voici donc 10 plats cubains que vous allez adorer.

Un peu mise à l’écart et esseulée à cause de l’embargo des États-Unis de 1962 et du clash avec Fidel Castro, cette île paradisiaque a été limitée dans ses échanges internationaux et dans la diversité de ses aliments. Ce n’est pas anodin si beaucoup de plats cubains utilisent la nourriture de saison et toutes les richesses mises à disposition.

Cuba tire ses influences culinaires des autres îles des Caraïbes mais également de l’Afrique et de l’Espagne du fait de l’importance de ses ports pendant la colonisation hispanique de la région. Ainsi, on remarque énormément de riz et de haricots noirs dans les plats typiques de La Havane et des autres villes cubaines. On peut également noter la présence de maïs, de porc, de poulet, une bonne variété de fruits tropicaux ainsi que les cocktails à base de rhum. Et pour découvrir tout cela, quoi de mieux qu’un tour d’horizon de 10 plats cubains typiques. À table.

Ropa vieja

On commence tout de suite par le plat national de l’île : la ropa vieja (peut se traduire par « vieux vêtement »). Si le nom ne paraît pas trop appétissant, il n’en est rien ! Cette préparation de poitrine de bœuf déchiquetée change de recette en fonction des régions. Cependant, ce ragoût créole est en général accompagné d’une sauce à base de tomates, poivrons, oignons, du riz, des bananes plantains et du yuca. On peut également remplacer le bœuf par de l’agneau ou du porc.

Moros y cristianos

Encore un héritage de la colonisation ibérique, ce plat traditionnel peu onéreux est présent sur tous les menus des restaurants. Le plat est composé de riz blanc et de haricots noirs qui sont cuits dans la même casserole et peut accompagner les viandes. Ce mélange des couleurs a inspiré le nom (« Maures et chrétiens »). Ce plat est à laisser mijoter en y ajoutant des épices tels que le cumin, l’origan et les fleurs de laurier. Sa version avec des haricots rouges est appelée le congri.

Sandwich Cubain

Ce sandwich est très connu puisqu’il a été exporté par deux immigrés à Miami. Cette variation de sandwich jambon-fromage est très prisé des travailleurs cubains.

Là encore, beaucoup de variations existent pour ce mets. La base demeure avec du pain Cubain, du jambon, du porc rôti, du fromage, des cornichons et de la moutarde. On peut également y ajouter du salami, de la salade et des tomates en fonction des localités. Le sandwich cubain rappelle également le panini puisqu’il a passé au grill avant d’être servi. D’autres sandwichs sont également très connus. C’est le cas du « medianoche » qui est un encas de « minuit » des boîtes de nuit de La Havane.

Arroz con pollo

Tout est dans le nom ! En effet, le « riz avec le poulet » ressemble fortement à la paella si on exclut le fait qu’il n’est pas composé de fruits de mer mais de poulet et de légumes. Ce plat possède de nombreuses déclinaisons dans les autres îles Antillaises, notamment en République Dominicaine. Ce plat familial est facile à préparer et est idéal lors des célébrations. Le poulet est enrobé d’huile d’olive, de citron et d’orange amère… On y ajoute aussi les épices habituelles : safran, cumin et fleurs de laurier.

Picadillo

Le picadillo se décline aussi selon les familles et les régions de Cuba. On retrouve néanmoins la même base, à savoir de la viande de bœuf revenue dans des oignons ! Les accompagnements sont traditionnels avec le riz et haricots noirs. Au choix, on peut y ajouter des raisins, des olives, des poivrons, de l’ail, des pommes de terre et des câpres.

Vaca frita

Encore un plat carnassier (se traduit littéralement par « vache frite ») pour ce mets cubain. On utilise en général des morceaux de hampe ou de bavette que l’on frit et qu’on découpe en petits morceaux. La vaca frita est accompagnée de riz blanc, d’oignons sautés et d’haricots noirs et un peu de citron.

Langouste

On passe aux ingrédients de la mer avec la langouste dont la pêche est très réglementée, ce qui est en fait un mets très prisé et recherché. Là encore, beaucoup de recettes circulent mais tous s’accordent à dire que la langouste cuisinée sur l’île est délicieuse. Grillée avec un petit filet de citron, épicée, en paella, pimentée, on peut également la cuisiner à l’aide de « sofrito », une sauce chaude à base de tomates, d’ail et d’oignon.

Tamales

On passe désormais aux fameuses papillotes de maïs frais. Les grains de maïs sont râpés et mélangés aux épices habituelles. On y ajoute de la viande de porc et on cuit le tout à la valeur en emballant tout cela dans les feuilles de l’épi. Les tamales sont une fierté à Cuba et on les prépare avec amour dans une tradition vieille de plusieurs siècles. Cela fait vraiment parti des plats cubains les plus typiques.

Ajiaco

Encore une petite place pour une soupe locale ? Allons-y. L’Ajiaco est une soupe originaire d’Afrique à base de piment. La recette est très simple mais elle a été largement modulée par la culture ibérique aux cours des siècles.

La soupe est riche et peut être agrémentée de viande pour apporter des protéines au repas. Rien de figé pour cette recette qui peut aussi bien voir de la citrouille, du navet, du yuca, du maïs ou des patates douces s’ajouter au bouillon.

Flan Cubain

Et un petit dessert pour finir cette présentation cubaine en beauté ! Qu’est ce qu’il a de particulier le flanc cubain ? Sans doute sa simplicité et l’aspect économique : du lait concentré et des oeufs, c’est tou

Ce dessert populaire est créé à partir d’œufs, de lait de coco, de noix de muscade, de citron râpé et de lait concentré. On sert le flan cubain avec des arômes de vanille, du citron ou de la cannelle.

Alors, lequel de ces 10 plats cubains connaissez-vous ? Lequel avez-vous déjà goûté ou que vous aimeriez gouter ?