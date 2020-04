Portrait d’Idris Elba, un acteur qui en impose

Ceux et celles qui ont déjà vu la série The Wire de HBO diffusé entre 2002 et 2008, se souviennent certainement du personnage de Stringer Bell, un des grands bonnets de la drogue de Baltimore, joué par Idris Elba.

Déjà à l’époque, il se démarquait par l’aspect imposant et le charisme qu’on lui reconnait actuellement. Pourtant, en 2002, Idris Elba n’était encore qu’au début de son immense carrière d’acteur.

Très jeune, Idris Elba est attiré par le théâtre

Idris Akuna Elba est né le 6 septembre 1972 à Londres. Son père est originaire de Sierra Leone tandis que sa mère est d’origine ghanéenne. Enfant unique, il a passé son enfance à East Ham, un quartier de la banlieue de Londres. D’une certaine manière, s’il a l’Afrique dans le sang, il a certainement Londres dans l’âme. Étant très tôt attiré par l’univers du spectacle vivant, il a pu intégrer une école de théâtre vers sa seizième année. Cela lui a permis d’apprendre les bases du métier d’acteur et d’exploiter son talent. Comme beaucoup de professionnels, Idris Elba a débuté sa carrière au petit écran en 1994 dans la série 2point4 Children. Il a ensuite continué à enchaîner les petits rôles et ce n’est qu’en 1999 qu’il joue dans son premier long métrage dans le film français intitulé Belle Maman.

Repéré grâce à HBO

Mais bien sûr, c’est avec la série The Wire de HBO qu’il se fait remarquer, étant donné d’une part le succès critique de l’œuvre, mais également par la qualité du personnage de Stringer Bell et de l’interprétation acclamée de celui-ci par Idris Elba. Hormis son réel talent, Elba se démarque également par sa taille imposante (1,89m) et son charisme. Il a certes continué à jouer de petits rôles dans les séries télévisées, mais le fait est que par la suite, il a pu se faire une place dans les grandes productions aussi bien britanniques qu’américaines en tenant des seconds rôles importants.

Une filmographie impressionnante

En 25 ans de carrière à a joué dans pas moins de 56 longs métrages. Et si on ne devait citer que quelques-uns, dans ce cas, Beasts of No Nation, Second Coming, Mandela : Long Walk to Freedom, RocknRolla, Prometheus ou encore Legacy : Black Ops, figurent parmi les plus appréciés. Cela étant dit, il a joué des rôles très variés dans de nombreux films de qualité.

Beaucoup se souviennent également d’Idris Elba pour son interprétation de l’inspecteur en chef John Luther dans la série télévisée britannique Luther, un rôle qui lui a valu plusieurs récompenses, notamment le prix du meilleur acteur dans une minisérie ou un téléfilm, à la cérémonie des Golden Globes de 2012.

L’acteur continue encore et toujours à occuper les têtes d’affiche des superproductions comme la saga Avengers de Marvel. Dernièrement, les amateurs et amatrices de blockbusters l’ont vu endosser le rôle du « méchant » dans le spin off Fast and Furious : Hobbs and Shaw.

Des rumeurs ont d’ailleurs circulé à propos d’une éventuelle possibilité pour l’acteur d’incarner l’éternel agent secret James Bond dans les prochains volets. Si certains fans de la licence ont accueilli favorablement cette rumeur, d’autres ne sont pas du même avis. Mais l’acteur a définitivement mis un terme au débat en déclarant qu’il ne sera pas le prochain James Bond, car le sujet soulève une question de racisme qui ne lui plait vraiment pas. Quoi qu’il en soit, Idris Elba a encore une longue carrière devant lui et ne manquera certainement pas de nous éblouir.

De multiples talents

Et n’oublions pas que le talent d’Idris Elba ne se cantonne pas uniquement à celui d’acteur. Il est également connu dans le domaine de la musique, notamment hip-hop et soul, sous le nom de DJ Big Driss the Londoner. Sa passion pour le DJ-ingremonte très loin, à son adolescence. Dans ce domaine, il a pu collaborer avec de grands noms comme Jay-Z, Macklemore ou encore Skepta. D’ailleurs, il a participé au désormais fameux Coachella Festival qui s’est déroulé durantla mi-avril 2019.

Idris Elba s’essaye également à la réalisation. Ainsi, son œuvre la plus importante à ce jour est le film britannique Yardie sorti en 2018. La carrière d’Idris Elba est en plein essor et son nom occupera certainement les têtes d’affiche pendant encore plusieurs années pour le plus grand bonheur des fans, comme son confrère Samuel L.Jackson.