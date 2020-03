Portrait d’Angela Bassett, aussi sublime que talentueuse

Les générations de cinéphiles, jeunes ou moins jeunes, connaissent sans aucun doute Angela Bassett, cette actrice aussi sublime que talentueuse.

Représentation de la femme forte afro-américaine au cinéma, l’actrice possède un parcours riche et non dénué d’intérêt.

Attirée dès le début par le petit écran

Angela Evelyn Bassett est née un 14 août 1958 à New York. Elle est la fille de Betty Jane et de Benjamin Basset et a une sœur du nom de D’nette. L’actrice passe d’abord une partie de son enfance dans le quartier du « cœur spirituel de la protestation et du mouvement noir », plus connu sous le nom de Harlem. Mais après la séparation de ses parents, Angela, sa mère ainsi que sa sœur décident de déménager vers « l’État ensoleillé » de Floride dans la ville de Saint Petersburg.

Angela Bassett a fait ses études à l’université de Yale. C’est d’ailleurs là qu’elle fait la connaissance de son futur époux, l’acteur Courtney B. Vance. A la fin de ses études, elle obtient le diplôme de maitrise en arts, malgré l’aversion de sa mèrepour ce domaine.

Après avoir été réceptionniste, joué dans la pièce Ma Rainey’s Black Bottom entre 1984 et 1985, Angela débute sa carrière à la télévision en 1985, dans le feuilleton télévisé C’est déjà demain, la série télévisée Cosby Show ainsi que dans le téléfilm Doubletake de Jud Taylor. Depuis, elle reste très présente dans le domaine du téléfilm, de la série télévisée et des feuilletons.

Ses premiers pas au cinéma

Elle a obtenu son premier rôle au cinéma en 1986 avec le film F/X, effets de choc de Robert Mandel. Plusieurs films et séries ont par la suite fait décoller sa carrière à commencer par La loi de la rue, sorti en 1991 et Malcolm X en 1992. Ensuite elle incarne Katherine Jackson dans la mini-série américaine La Famille Jackson. Dans le biopic de Tina Turner en 1993, Bassett incarne la célèbre chanteuse et est récompensée de la Golden Globe de la meilleure actrice. Elle est d’ailleurs la première actrice afro-américaine à obtenir la récompense. Bien évidemment, cette récompense a permis à l’actrice d’obtenir de plus en plus de rôle

Au cours d’une carrière qui atteint désormais les 33 années, Angela Bassett a joué dans pas moins de 56 films, 13 séries télévisées ainsi que 18 téléfilms. Même si elle a une filmographie très variée, son domaine de prédilection reste les films dramatiques et les films d’action. Parmi les films les plus marquants, nous pouvons citer : Tina, The Score, La loi de la rue, Malcolm X, Strange Days, Black Panther, Contact, Le prix du silence, Un vampire à Brooklyn,… Pour les sériestélévisées, American Horror Story, Urgence et BoJack Horseman figurent parmi les plus importants.

Une vie personnelle stable, rare chez les acteurs

Côté vie privée, Angela Bassett s’est mariée avec l’acteur américain Courtney B. Vance. Le couple est le parent de jumeaux du nom de Bronwyn Golden et de Slater Josiah nés le 27 janvier 2006. Angela est également une personne très engagée puisqu’elle soutient divers associations pour les arts. Elle agit en faveur des enfants atteints de diabète et de ceux qui vivent dans des foyers d’accueil. Bassett est démocrate. Elle a ainsi soutenu Barack Obama pour son deuxième mandat et Hillary Clinton durant l’élection présidentielle de 2016.

Angela Bassett reste toujours aussi sexy avec les années, à l’instar de sa consoeur Halle Berry. D’ailleurs, laquelle préférez-vous ?